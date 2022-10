Un homenaje sencillo y profundo para Roberto Pissani (videos)

28 octubre, 2022

Un homenaje sencillo y profundo, con la presencia de los trabajadores que lo acompañaron en su cotidianeidad pero también dirigentes políticos, representantes institucionales y, por supuesto, su familia y amigos, mereció Roberto Pissani en la mañana de este viernes en el edificio de LU 24 Radio Tres Arroyos, que era su casa. Un aplauso cerrado coronó las palabras del director de la emisora, José Luis Basualdo, quien llamó a Roberto “el hermano que no tuve”. Y la emoción se hizo patente cuando la esposa de Pissani, Inés, sus hijos y nietos y Armando Ruiz, del equipo de la radio, descubrieron el retrato de este compañero de tareas, colaborador y trabajador incansable, que de hoy en adelante habrá de representar en el aspecto material la presencia de alguien que nunca se irá del corazón de quienes lo conocieron.

Pissani perdió la vida hace un año en un siniestro vial por el que todavía se espera justicia.

“Hace un año vivíamos, y seguimos viviendo, momentos muy tristes por haber perdido a Roberto de la vida terrenal, pero no significa que no esté más; no lo vemos, no lo tocamos, todos los días extrañamos sus actitudes, lo buena persona que era, buen padre, buen amigo, buen hermano. Nunca le corrió el cuerpo a nada; no voy a dar a conocer las virtudes que todos conocen, y por las que lo extrañan hoy su familia, amigos, vecinos, las instituciones con las que trabajó e impulsó. Hoy lo queremos homenajear sencillamente, porque para Roberto tenía el mismo valor ir a buscar una suma importante a un banco como un kilo de carne para las milanesas que le pedía su señora. No distinguía, y era absolutamente responsable con todo. Cuando uno le pedía algo, su palabra ‘despreocupate’ era tranquilizadora. Desde lo más sencillo hasta lo más importante, ahí estaba él: ultra servicial”, dijo Basualdo.

También destacó la pasión de Pissani por la política, y su rol como fundador del Movimiento Vecinal. Y agradeció la presencia de quienes acompañaron este acto, entre los cuales se puede mencionar a autoridades partidarias, como Miguel San Román y Pablo Abraham; concejales vecinalistas, funcionarios del gabinete municipal; el concejal Enrique Groenenberg, del bloque de Juntos; trabajadores de Obras Públicas, representantes de instituciones locales, amigos y vecinos.

