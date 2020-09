Un “huracán” llamado Rústicos

Es hasta difícil encontrar algún calificativo para lo que ocurrió. Si el de abril fue consagratorio lo de hoy fue un verdadero “huracán” que tocó la zona de Tres Arroyos, Córdoba, Canal Rural y varias provincias como San Luis, La Pampa, Mendoza, Entre Ríos y obviamente Buenos Aires.

Una impresionante oferta para un remate televisado de 1460 animales. Si hay algo complejo de organizar seguramente sea éste remate. Por cantidad pero también por la distancia entre cabañas. Y mas aún cuando se viven situaciones sanitarias y de movilidad como en éstos tiempos.

Como condimento extra es la cantidad de piezas de Pedigree que se comercializaron.

Pero no todo es cantidad y volumen. La oferta genética fue también muy importante con la participación de cabañas como Arandú de Vizzolini, El Volcán de Los Lazos, La Pastoriza de El Madrigal, La India de Quince Escobas, Don Abraham de Groenenberg, La Reserva de Mariano Castro, La Tortuga de Juan Pedro Massigoge, El Cortijo de Campo de Torres, La Costera de Lebeck, La María Luisa de Fernando Briones, San Agustín de Teresa Rizzi, San Nemesio de Familia Cendoya, Morven de Norman Catto y Angus del Sur de Riat y Malanga.

Con la previa del Alfredo Guzmán en representación de la Asociación Argentina de Angus, el turno fue luego del “padre de la criatura” Sergio Amuchategui y Juan García (desde Tres Arroyos) y allí le dieron paso a Roberto Mondino que desde la Sociedad Rural de Río Cuarto realmente hizo gala de toda su capacidad acompañado del gran equipo de ASM.

Y en una venta donde no hay puntos débiles quiere decir que el remate no tuvo fisuras, donde cada uno “sabe a que juega” en un equipo que respeta roles y empuja haciendo que la venta fuese fluida y ágil para que en algo mas de cinco horas no quedara una pata sin vender.

Allí muchos jugadores conocidos en las compras y cabañas de prestigio que se anotaron en el listado de compradores junto a una mano que desde México se llevó unas piezas PP.

Se fue un nuevo Rústicos que parece no tener techo, pero movilizados siempre por el esfuerzo y la pasión ganadera.

