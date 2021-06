Un inventor tresarroyense de 95 años se hizo famoso en redes sociales (Videos)

22 junio, 2021 Leido: 571

El tresarroyense José Jurado fue entrevistado esta tarde en el programa de Canal 9 “Todas las Tardes” de Maju Lozano por su nuevo invento creado para un amigo que perdió el brazo en un accidente.

Con 95 años se hizo conocido a nivel nacional luego de que una vecina subió recientemente a “TikTok” un video en el que mostraba esta última invención, que además tuvo en solo un par de días, nada más y nada menos que un millón de visitas, siendo trending topic.



En la nota con Maju Lozano detalló que “se trata de un vecino que tuvo un accidente y tuvieron que amputarle el brazo, entre el hombro y el codo. Yo se lo llevé como sorpresa, se lo regalé. Le expliqué que era simple y me dijo que ‘esto ya me cambio la vida’”.

También habló de otros inventos y mostró el “mate anticovid”: “Este mate tiene la ventaja de que cuando hay una rueda de gente que está tomando mate, hay quien lo toma amargo y otros toman dulce, en este mate se puede tomar amargo o dulce y no se mesclan los sabores, simplemente con girar un poquito la bombilla”, dijo. Finalmente contó que tiene las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 y además se aplicó la antigripal.

Cabe recordar que en el 2019 José Jurado recibió un premio Agua Clara instituido por LU 24, por sus innumerables inventos, patentados en su gran mayoría, y varios de ellos, fabricados y explotados comercialmente por él mismo.

Sus trabajos se reconocen por la excelente terminación y detalle. Tanto elaborando: dibujos (paisajes realistas camperos), tallados en piedra (aún hoy algunas se conservan en la gruta de Claromecó), trabajos en plata y oro (anillos, grabados, adornos), en madera, caña, fibra de vidrio, etc.

Trabajó en Istilart, Durando y Amoblamientos YOY. Mecánico Dental en la época de Calabrese, tuvo taller de radiadores, mecánico y chapista. Fundó una Escuela de Manejo. Músico; integró grupos locales como bandoneonista y baterista.

Volver