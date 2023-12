Paliza entre varios a un joven: doble fractura facial y pérdida de dientes

23 diciembre, 2023



Mary Bailón informó a LU 24 sobre la agresión que sufrió su hijo Kevin, en la madrugada de este sábado, en el centro de la ciudad.

Manifestó que le pegaron entre varios, “tiene fracturada la mandíbula, por lo que sería trasladado a Bahía Blanca para operarlo, porque acá no hay posibilidad de hacerlo”, y perdió dos dientes de acuerdo a lo que le informaron los médicos en el Centro Municipal de Salud luego de realizarle las placas radiográficas.

“Cuando me acerco al hospital me contó el médico de sus lesiones, y otro chico que lo acompañó, porque él estaba solo, me dijo que lo agarraron entre tres o cuatro personas que le empezaron a pegar y a patear en el piso, por lo que fueron a sacarlo de esa situación”.

Bailón desconoce el inicio de la gresca, según dijo: “no sé si tuvieron un problema con él, o si fue algún problema con algún amigo, encima él por su estado no puede hablar, tiene toda la cara hinchada, y encima tiene ortodoncia, debe estar todo lastimado”.

Finalmente, pidió a quienes pudieran ver cómo fue la gresca, que aporten testimonios ante las autoridades para poder determinar quiénes fueron los agresores.

