“Un Lote para Mi Familia” beneficiarios conocieron los terrenos donde construirán su hogar

14 marzo, 2026 0

Familias beneficiarias del programa municipal “Un Lote para Mi Familia” vivieron un momento muy especial al recorrer por primera vez los terrenos donde comenzarán a construir su hogar.

Durante la jornada, los vecinos pudieron conocer la demarcación de cada lote, caminar el espacio que les fue adjudicado y empezar a proyectar el lugar donde desarrollarán su vida familiar. Con emoción y alegría, muchas familias aprovecharon la visita para imaginar cómo será su futura casa y comenzar a pensar en los próximos pasos para hacer realidad ese sueño.

El intendente acompañó el recorrido por el predio y destacó la importancia de continuar generando oportunidades de acceso a la tierra para los vecinos de la ciudad.

El programa “Un Lote para Mi Familia” se desarrolló a través de un proceso que incluyó la apertura de inscripciones, evaluación de requisitos, sorteos y la posterior firma de los contratos de adjudicación, que permitieron a cada familia acceder formalmente a su terreno.

Desde el Municipio señalaron que este paso representa un momento muy significativo para los beneficiarios, ya que marca el inicio de una nueva etapa en la construcción de su proyecto de vida.

Asimismo, se remarcó que el acceso al suelo urbano constituye una herramienta fundamental para seguir promoviendo oportunidades y acompañar a más familias de Tres Arroyos en el camino hacia la casa propia.

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