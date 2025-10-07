“Un Lote Para Mi Familia”: El jueves sortea en Claromecó

7 octubre, 2025 0

Este jueves a las 14:30 hs y en Claromecó, la Municipalidad de Tres Arroyos realizará el sorteo público entre los vecinos que completaron la documentación correspondiente del programa “Un Lote Para Mi Familia”.

Este programa es fundamental para vecinos de todo el distrito que buscan un espacio para construir su vivienda, con precios accesibles, con lo que implica tener un terreno que será parte de su historia familiar.

El sorteo en Claromecó será en el Centro Cultural Quelaromecó, al lado del Ente Descentralizado. Estarán presentes autoridades municipales y de la delegación.

A continuación, ofrecemos el listado de las familias que participarán del sorteo:

Aceptada Bancur, Florencia Isabel

Aceptada Llanos, Josefina

Aceptada Orrego, Patricio Ramon

Aceptada Estébanez, Florencia Elba

Aceptada Vester, Matías Federico

Aceptada Zoquini, Juan Roque

Aceptada Juárez, Guillermo Ramon

Aceptada Cejas, Mariana Elizabet

Aceptada Manrique Costa, Norma Josefina

Aceptada Mir, Alex Iván

Aceptada Zabala, Emiliano

Aceptada Rens, Barbara Magali

Aceptada Alonso, Florencia

Aceptada Rens, Florencia

Aceptada Alfaro, Juan Matías

Aceptada Hansen, Florencia

Aceptada Marinangelli, Amaro Yamil

Aceptada Fernández, Ricardo Aníbal

Aceptada Politano, Mariela Elizabeth

Aceptada Montello, Bibiana Gladys

Aceptada Valladares, Silvina Alejandra

Aceptada Stainnekker, Agustina

Aceptada Giménez, Facundo Ariel

Aceptada Brito Carrizo, Camila Agustina

