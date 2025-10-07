“Un Lote Para Mi Familia”: El jueves sortea en Claromecó
Este jueves a las 14:30 hs y en Claromecó, la Municipalidad de Tres Arroyos realizará el sorteo público entre los vecinos que completaron la documentación correspondiente del programa “Un Lote Para Mi Familia”.
Este programa es fundamental para vecinos de todo el distrito que buscan un espacio para construir su vivienda, con precios accesibles, con lo que implica tener un terreno que será parte de su historia familiar.
El sorteo en Claromecó será en el Centro Cultural Quelaromecó, al lado del Ente Descentralizado. Estarán presentes autoridades municipales y de la delegación.
A continuación, ofrecemos el listado de las familias que participarán del sorteo:
Aceptada Bancur, Florencia Isabel
Aceptada Llanos, Josefina
Aceptada Orrego, Patricio Ramon
Aceptada Estébanez, Florencia Elba
Aceptada Vester, Matías Federico
Aceptada Zoquini, Juan Roque
Aceptada Juárez, Guillermo Ramon
Aceptada Cejas, Mariana Elizabet
Aceptada Manrique Costa, Norma Josefina
Aceptada Mir, Alex Iván
Aceptada Zabala, Emiliano
Aceptada Rens, Barbara Magali
Aceptada Alonso, Florencia
Aceptada Rens, Florencia
Aceptada Alfaro, Juan Matías
Aceptada Hansen, Florencia
Aceptada Marinangelli, Amaro Yamil
Aceptada Fernández, Ricardo Aníbal
Aceptada Politano, Mariela Elizabeth
Aceptada Montello, Bibiana Gladys
Aceptada Valladares, Silvina Alejandra
Aceptada Stainnekker, Agustina
Aceptada Giménez, Facundo Ariel
Aceptada Brito Carrizo, Camila Agustina