“Un Lote Para Mi Familia”: El jueves sortea en Claromecó

7 octubre, 2025

0
“Un Lote Para Mi Familia”: El jueves sortea en Claromecó

Este jueves a las 14:30 hs y en Claromecó, la Municipalidad de Tres Arroyos realizará el sorteo público entre los vecinos que completaron la documentación correspondiente del programa “Un Lote Para Mi Familia”.

Este programa es fundamental para vecinos de todo el distrito que buscan un espacio para construir su vivienda, con precios accesibles, con lo que implica tener un terreno que será parte de su historia familiar.

El sorteo en Claromecó será en el Centro Cultural Quelaromecó, al lado del Ente Descentralizado. Estarán presentes autoridades municipales y de la delegación.

A continuación, ofrecemos el listado de las familias que participarán del sorteo:

Aceptada    Bancur, Florencia Isabel

Aceptada    Llanos, Josefina

Aceptada    Orrego, Patricio Ramon

Aceptada    Estébanez, Florencia Elba

Aceptada    Vester, Matías Federico

Aceptada    Zoquini, Juan Roque

Aceptada    Juárez, Guillermo Ramon

Aceptada    Cejas, Mariana Elizabet

Aceptada    Manrique Costa, Norma Josefina

Aceptada    Mir, Alex Iván

Aceptada    Zabala, Emiliano

Aceptada    Rens, Barbara Magali

Aceptada    Alonso, Florencia

Aceptada    Rens, Florencia

Aceptada    Alfaro, Juan Matías

Aceptada    Hansen, Florencia

Aceptada    Marinangelli, Amaro Yamil

Aceptada    Fernández, Ricardo Aníbal

Aceptada    Politano, Mariela Elizabeth

Aceptada    Montello, Bibiana Gladys

Aceptada    Valladares, Silvina Alejandra

Aceptada    Stainnekker, Agustina

Aceptada    Giménez, Facundo Ariel

Aceptada    Brito Carrizo, Camila Agustina