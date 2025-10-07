“Un Lote para mi Familia”: (video) 50 adjudicatarios conocen su ubicación

7 octubre, 2025

Este martes, en el Centro Cultural La Estación, se llevó a cabo el sorteo de ubicación correspondiente al programa “Un Lote para mi Familia”, que tiene como objetivo facilitar el acceso a terrenos municipales a familias de Tres Arroyos que no poseen vivienda propia ni hayan sido beneficiadas por planes habitacionales previos.

El acto contó con la presencia del intendente Pablo Garate, quien encabezó la actividad junto a la Secretaría de Planeamiento Urbano, personal de Desarrollo Territorial y los escribanos actuantes, encargados de garantizar la transparencia del procedimiento.

Garate destacó durante su discurso que se trata de “una alegría enorme poder dar buenas noticias”, y remarcó que los terrenos adjudicados contarán con servicios de agua y energía eléctrica, algo que no estaba disponible en etapas anteriores. Además, subrayó que, de los 109 lotes disponibles, 50 familias cumplieron con los requisitos y obtuvieron su adjudicación definitiva.

“Cada uno de ustedes que está acá tiene su lote adjudicado indudablemente”, afirmó el intendente, agregando que el sorteo realizado este martes fue únicamente para definir la ubicación específica de cada lote.

El jefe comunal también anunció que se está avanzando en nuevos convenios para ampliar la disponibilidad de terrenos, incluyendo acuerdos con la Caja de Policía y el sindicato docente SUTEBA, con el fin de seguir desarrollando viviendas en la misma zona.

El cierre del acto estuvo marcado por la emoción de los presentes, quienes celebraron la posibilidad concreta de acceder a un espacio propio donde construir su hogar.

En adjunto, se detallará el listado de las personas que cumplieron los requisitos para la adjudicación del terreno.

