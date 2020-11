Un matrimonio de Pigüé olvidó a su hija en el balneario de Tornquist

La comunidad de Tornquist no sale de su asombro tras dos hechos registrados durante la tarde del domingo último en el Balneario Municipal “Parque Norte” que demandaron convocar a las fuerzas de seguridad, hospital, autoridades comunales y bomberos. Una joven se vio obligada a arrojarse de un puente, mientras que un matrimonio dejó olvidada a su hija de 6 años en el lugar.

Pasada la hora 20 se escuchó la sirena de los Bomberos Voluntarios de Tornquist, informándose en principio que una mujer se había arrojado desde el puente del balneario.

La policía que ya estaba en el lugar porque habían hallado a una niña llorando y reclamando a sus padres, fue notificada de un hecho que había informado el conductor de un tren que pasaba por el conocido puente de hierro del Balneario, dando cuenta de que una mujer se había arrojado del mismo.

En este sentido, el Secretario de Gobierno y Seguridad de Tornquist Ezequiel Gabella expresó a Noticias Tornquist que “se dio una situación muy compleja porque en simultáneo y en el mismo lugar ocurrieron dos situaciones que no dejan ser parte de la crónica de seguridad y se trataría de algo que rápidamente se resolvió”.

“Una nena de unos 6 o 7 años que estaba muy nerviosa reclamaba a sus padres en el predio de Parque Norte y pudo comprobarse, aunque cuesta creerlo que los mismos procedentes de Pigüé, vinieron a pasar el día y se olvidaron a su propia hija en el lugar, situación de la cual se dieron cuenta cuando les avisaron en su localidad de lo ocurrido y que la niña los reclamaba”

“En simultáneo a esa situación cuando el personal policial estaba ahí y yo me dirigía al lugar , reportan que una persona, aparentemente una mujer, se había arrojado de las vías, situación que había visto el maquinista cuando pasaba el tren, cosa que hizo presumir un posible suicidio o intento y en verdad es otra cosa que cuesta creerlo, se trataba de una pareja de hermanos (varón y mujer) de Bahía Blanca que estaban pasando el día y decidieron cruzar el puente entre los durmientes en circunstancias en que el tren se dirigía hacia ellos”.

“Cuando estaban en la mitad del recorrido se dieron cuenta de que no podrían cruzar. El varón en esa circunstancia alcanza a pasar pero su hermana no y se arrojó desde el puente (entre los durmientes) a las bases del mismo que están a dos metros y como consecuencia de ello se golpeó y se lastimó el labio”, relató.

“Esto cuesta creerlo, por suerte la niña del primer hecho estaba bien, con una crisis de nervios por no encontrar a sus padres y la joven no sufrió más lesiones aunque si estuvo al borde de caer al vacío”, culminó.

