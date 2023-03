Un merecido homenaje a pioneros italianos que cultivaron los primeros trigos

8 marzo, 2023

En 1887, inmigrantes italianos arribaron a nuestra ciudad y con tal motivo se descubrió un monumento cuya idea partió del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana quienes junto a la Municipalidad descubrieron una escultura en la Estación de Trenes, que conmemora el arribo de los pioneros italianos que realizaron los primeros cultivares, a fuerza de arado de mancera.

La obra fue realizada por un escultor tandilense José María Araolaza y en la misma se incluyen los nombres de los primeros pioneros, un proyecto iniciado en 2012 en el marco de los 135 años de la Sociedad Italiana.

Estuvieron presentes el Cónsul General de Italia en Bahia Blanca, Samuele Fassi, la agente consular en Tres Arroyos, Carolina Cenci, el intendente Carlos Sánchez; el presidente de la Fiesta, Mariano Hernández, integrantes de la Sociedad Italiana encabezados por su presidente Alberto Cafaro, de las colectividades extranjeras, y público en General.

El cónsul Fassi y Cafaro descubrieron la obra, en tanto Hernández y Sánchez hicieron lo propio con una placa en el basamento de la misma, que se encuentra enmarcada en un círculo de piedra que rememora “la cocina redonda” donde se reunían los pioneros.

Cafaro: “Tenemos el privilegio que se produzca y se comercialice el trigo y sus derivados en Tres Arroyos”

El presidente de la Sociedad Italiana, Alberto Cafaro agradeció la posibilidad de colocar el monumento a los pioneros italianos en el acceso al Centro Cultural La Estación, y manifestó que “ellos iniciaron la siembra de trigo, que no tenía la tecnología que había ahora, cuando tenemos alta producción de este rubio cereal, y digo que Tres Arroyos tiene el privilegio que se produce, se comercializa y se industrializa con las fábricas de diversos derivados como galletitas, y fideos”.

Sánchez: “Un merecido homenaje, me pega muy fuerte, por mi abuelo”

El intendente Sánchez dijo que “es un merecido homenaje a nuestros antepasados italianos, mi abuelo paterno vino de Italia, era metalúrgico pero estaba detrás de la siembra de trigo, este reconocimiento me pega muy fuerte y me siento emocionado por ello, esto es realmente valedero, lo estábamos debiendo los tresarroyenses, creo que era merecedor en nuestra historia”, y agradeció al artista por su obra y dijo que “en esta estación nació la ciudad, me pareció buena la idea para instalarlo acá”, a la vez que tuvo palabras hacia el Cónsul Fassi por participar del reconocimiento. “Hay que afirmar nuestros pies en la historia y de ahí proyectarnos”, sostuvo.

Samuele Fassi: “Orgullosos que Italia tenga el protagonismo en el desarrollo de los pueblos”

El Cónsul Samuele Fassi agradeció la invitación al intendente Sánchez, y afirmó que “la fiesta será un éxito” y dijo a su vez que “estamos orgullosos que Italia tenga el protagonismo en el desarrollo de los pueblos como pasó en Tres Arroyos”, y destacó la importancia del insumo del trigo en la fabricación de alimentos, a la vez que dijo que “en Bahía Blanca tenemos la mejor pizza reconocida en Argentina”, y que es muy importante la producción que se realiza aquí porque ha cambiado también por el tema de la guerra”.

Podemos decir que “seguimos en la cocina redonda entre la comunidad italiana de Tres Arroyos, y agradezco al presidente Cafaro para poder dar vida a este trabajo, nosotros sembramos también en 1894 con la primera agencia consular en Tres Arroyos, me alegro mucho pensar donde va a quedar este símbolo de integración entre las comunidades”.

Colantonio: “Los colonos dieron el puntapié para consolidad nuestras fronteras”

Ana Colantonio, integrante del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana hizo referencia “al modelo productivo de nuestro país en esa época en que llegaron los colonos, quienes dieron el puntapié inicial para consolidar nuestras fronteras” y mencionó a cada uno de ellos, hoy eternizados en el monumento inaugurado, a la vez que describió el momento en que nació Tres Arroyos, y con el esfuerzo comenzaban a trabajar con el arado de mancera, comprando las semillas del trigo bagueta, sembrando y recogiendo la siembra, trillando, pisoteando el trigo con una tropilla de yeguas, luego el proceso de venteo que les permitía recoger diez bolsas por hectárea, que puso a Tres Arroyos en el reconocimiento a nivel nacional e internacional”.

La palabra del artista

El escultor Araolaza dijo que “a veces es difícil repartir nuestras obras por las localidades y agradezco por tanto la posibilidad de tener la posibilidad de traerla a Tres Arroyos, a Ana y a Laura De Francesco, a Alberto el presidente, al intendente, al Cónsul y a toda la comunidad de Tres Arroyos”.

“Explicar la obra visual limita a veces la apreciación, pero fue la idea primigenia de hacer un mojón y en función de esa idea salió esto, básicamente quise recoger la idea cooperativista simbolizada en un punto en el espiral en crecimiento con las seis familias, utilicé la piedra, un material que representa de dónde venimos, y espero que cada uno encuentre su propio significado”, agregó.

