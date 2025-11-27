Un “mini-tornado” en las playas de Necochea

27 noviembre, 2025

Las condiciones climáticas imperantes en la zona costera afectaron este jueves a las playas de Necochea.

La Asociación de Guardavidas fue quien difundió la noticia a través de su cuenta de Instagram:

“Acaba de pasar un “mini tornado” por delante de un puesto de Guardavidas de la Zona 91 de Necochea, dos compañeros tuvieron que subirse rápidamente a la camioneta que casi la levanta en el aire.

A estas cuestiones climáticas también nos exponemos los Guardavidas.

Por eso la necesidad de contar con refugios que también soporten estas inclemencias del tiempo.

Gran accionar de los compañeros teniendo que asegurar la moto de agua.

Felicitaciones compañeros”, dicen en la red social.

