Un mundo de veinte asientos: El recuerdo de un chofer cuando había colectivos en Tres Arroyos

Néstor Fosque, trabajó como chofer de colectivo en nuestra ciudad en la primera etapa que tuvo el transporte público en Tres Arroyos. “estuve 28 años de colectivero en la línea azul y 9 años en la línea verde a nivel local a larga distancia. Viajé mucho como colectivero, he ido a varios puntos del país”, dijo a LU 24.



“Tenemos un taller del automotor con mi hijo, nos dedicamos a preparar autos para picadas y alguna otra cosa más, lo hacemos de hobby”, dijo Fosque quien recordó asimismo que “antes teníamos un respeto importante por el pasajero, nos tratábamos mucho mejor. La línea Azul recorría el barrio Olimpo, no me lo acuerdo muy bien, y al recorrido de la línea verde me lo acuerdo bastante bien”.

“Se usaba mucho el micro para llevar gente al cementerio, en un día común se trabajaba bien, se cortaban alrededor de 300 boletos por día, pasábamos cada 20 minutos, y con el tiempo, la demanda empezó a caer”, afirmó.

“Los domingos el colectivo se usaba mucho para pasear, algunos se llevaban el mate, hasta los días de semana. Estuve toda mi vida arriba del colectivo, la verdad que tengo muy buenos recuerdos”, relató.

A raíz de la nota, una vecina acercó a LU 24 algunos nombres de quienes “piloteaban” los micros urbanos, además de Fosque: D´Onofrio, Cirone, Mirasso, Piccirilli y Topete.