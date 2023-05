“Un Mundo Divertido con Vos” continúa con sus talleres para niños y madres

19 mayo, 2023

La ONG “Un Mundo Divertido con Vos”, ubicada en Buchardo 1051, continúan con sus actividades. De lunes a viernes concurren 28 chicos.

La presidenta, Claudia Córdoba, contó a LU 24 que “hace cuatro años que venimos trabajando” e indicó que colaboran 32 socios y que la mayoría trabaja ad-honorem.

“Al nombre lo eligieron por votación los chicos de la Escuelita de Pesca”, explicó al tiempo que dijo que “yo venía trabajando sola, hace 21 años que soy manzanera, operadora de calle y promotora de salud. Hicimos la ONG con vecinos del barrio y empezamos a trabajar en conjunto para que los chicos puedan salir adelante con un oficio, haciendo líneas de pesca y con taller de costura para las mamás y de cocina para los nenes. Tratamos de ayudarlos”.

“Lo producido se vende en ferias. Es un trabajo a pulmón, a mí me encanta lo que hago sino no dedicaría tanto tiempo para la gente. Mo voy a morir haciendo esto porque es lo que me gusta”, aseguró.

Quienes quieren colaborar pueden acercarse a la ONG de lunes a viernes de 14:30 a 19 horas.

