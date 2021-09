Un productor agropecuario de Balcarce convirtió su tractor en lavarropas móvil

28 septiembre, 2021 Leido: 238

Tal como informa el portal todoprovincial.com, una familia de productores agropecuarios, de la localidad bonaerense de Balcarce, crearon un sistema para poder lavar la ropa adentro de la rueda de un tractor mientras la máquina trabaja en el campo. Según dijeron, Como no tenían tiempo de trabajar y lavar, unieron las dos necesidades y crearon un dispositivo que cumple con las dos demandas.

El lavarropas consiste en un tanque con paleta que se introduce dentro de la llanta del tractor y funciona (con agua y jabón en polvo) mientras la máquina circula. Carlos Sullivan, quien fabricó el sistema para el tractor que utiliza su hijo relató en LN+: “Yo no lo tomo como un invento sino como una forma diferente de lavar la ropa, esto lo hice hace como 14, 15 años atrás. Me llevó cinco años desarrollar. Hace diez años que estamos trabajando con el lavarropas en la rueda. La rueda del tractor gira y hace la función de un lavarropas. Lo tengo medido, siembro dos hectáreas y media, y paro para enjuagar y colgar la ropa en el alambrado. Si paso de ese tiempo, la ropa se me gasta porque tiene mucha potencia”, contó.

Por último contaron que el lavarropas es uno de varios inventos de Carlos. El más significativo es un aparato que diseño para que su hijo pudiera recuperar la movilidad de su mano tras un grave accidente en el que prácticamente perdió cuatro dedos. “Yo le explicaba a mi viejo los movimientos que tenía que hacer mi brazo y él me hizo un aparato que me salvó la mano”, detalló Matías.

Volver