Un productor de Angus cría a mamadera una llama en su campo de San Cayetano

21 octubre, 2020 Leido: 47

Juan Pablo Bella, de la Cabaña El Indio de San Cayetano, está vendiendo sus toros y vaquillonas puros controlados y apostando al mejoramiento genético del Angus Colorado. Pero además, su establecimiento se hizo conocido porque allí está criando una llama a mamadera desde recién nacida.

“Hemos comenzado con la venta de reproductores en el campo, por ahora no hacemos remates, y estamos abocados a eso más allá de que durante el año vendemos terneros y novillos”, destacó. Pero además respondió al requerimiento de LU 24 en torno a un hecho que se viralizó en los últimos días, ya que en julio de este año Bella encontró en su campo una llama recién nacida y prácticamente congelada. “No se podía parar, la traje a casa y le di leche con calostro de un tambo cercano, y al otro día se paró. Desde ese entonces la tengo acá criándola a leche y pasto, y su historia –se llama Karen- se subió a las redes por idea de la escribana del pueblo. Esto se ha hecho tan conocido que tuve entrevistas radiales en Buenos Aires, en Rosario, y hoy saldrá en la TV Pública, en el programa de Sergio Goycochea”, contó.

Las llamas llegaron al campo de Bella por un proyecto productivo de su hijo Bauti. “Además de la cabaña de Angus somos productores de ovinos, y en una charla con otros productores nos mencionaron que la llama es útil porque espanta a los zorros y da más posibilidad de criar corderitos. Hace tres años, mi hijo me pidió una llama para el día del Niño, y gracias a la productora Lucrecia Schenck traje al campo, sobre todo para que el nene se enganche, que no es fácil. Me tuve que asesorar leyendo un manual de prácticas sobre llamas y alpacas hecho en La Rioja”, contó.

“No hay antecedentes sobre cría de una llama bebé en esta zona; procedí como lo habría hecho con un cordero, y seguí los lineamientos para que creciera fuerte que me dio un criador de San Luis, Carlos”, destacó Bella.

Volver