Un proyecto para salir adelante: Inauguró Mundo Licencias

Este martes, en Colón 165, inauguró Mundo Licencias, un proyecto familiar que propone una regalería diferente para la ciudad.

El local, que funciona como franquicia, fue impulsado por Josefina y Luciano, una pareja tresarroyense que pasó un momento laboral complicado y decidió atravesar la tormenta mirando hacia adelante.

En diálogo con LU 24, Josefina aseguró que “a consecuencia de una situación difícil, una serie de cosas que nos dejaron en jaque familiarmente, decidimos apostar a algo juntos para un futuro, para crecer”.

Por su parte, Luciano, que perdió su empleo hace poco tiempo, expresó que “buscamos pasar ese momento horrible con este emprendimiento que es algo nuevo en Tres Arroyos, si bien en regalería hay mucho, acá hay todo un mundo de marcas que le gustan a los niños, como Disney, Marvel, Cartoon Network; es algo que no encontrás tanto en otros lados”.

Además, ambos hicieron hincapié en la colaboración de toda la familia, que, aunque ellos son la cara visible, hubo un trabajo conjunto para dejar lindo el local.

Mundo Licencias funciona de lunes a viernes, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30, y también los sábados, de 9:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:30.

Aceptan todos los medios de pago e irán sumando promociones en el transcurso de los días.

