Un restaurante de Neuquén busca jubilados para trabajar de mozos

22 mayo, 2024

El café y restaurante De La Ribera, ubicado en el pintoresco Paseo de la Costa de Neuquén, frente al río Limay, lanzó una convocatoria para emplear mozos mayores de 55 años.

El propietario del popular local situado en la isla 132, Marcelo Montesinos, contó a LU 24 que se inspiró en un restaurante de Villa Crespo, Buenos Aires, que había implementado una iniciativa parecida, contratando únicamente a mayores de 60 años.

“Tuve la posibilidad de estar con sus dueños para que me contaran la experiencia. Pensé que podríamos aplicar algo similar”, explicó.

Al asesorarse sobre las condiciones legales y contables para incorporar empleados que ya habían tramitado su jubilación, la respuesta lo sorprendió: “me encontré que es igual a contratar a una persona de cualquier edad”, dijo al tiempo que aclaró que la legislación solamente permite que cumplan jornadas reducidas, de entre 4 y 6 horas.

La primera búsqueda que publicó era para mayores de 60 años. No obstante, después se flexibilizó para aceptar también a mayores de 55.

Además, se eliminó el requisito de estar jubilado, por lo que se pueden postular también los que no hayan tramitado ninguna jubilación y necesiten un empleo como personal activo, pero que no reciben ofertas por su edad.

“La gente que va a las entrevistas se muestra contenta y agradecida por tener la posibilidad”, sostuvo al comentar que han recepcionado más de 60 CV.

Finalmente, dijo que no es necesario tener experiencia en el rubro y destacó la “responsabilidad de las personas mayores”.

Volver