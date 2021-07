Un serio deterioro impide el uso del Teatro de la Escuela Nº1, aseguran desde Cooperadora

12 julio, 2021

Un problema de infraestructura, vinculado a inconvenientes con parte de la mampostería, impide actualmente el uso del Teatro de la Escuela Nº1. Según indicó la presidenta de la Cooperadora, Verónica Brunacci, el espacio está “muy deteriorado”, y se necesita “mucho dinero para repararlo y ponerlo en condiciones, ya que ha estado dos años cerrado”.

“Habíamos pensado en alquilarlo el año pasado pero por la pandemia se suspendió todo; cuando este año volvieron las actividades tuvimos la ayuda del diputado Pablo Garate para lavar la alfombra, y además nosotros hicimos otras tareas de mantenimiento. Teníamos previsto un espectáculo pero por el cambio de fase se suspendió, y hoy no podemos alquilarlo por ese problema de caída de la mampostería. Necesitamos autorización para alquilarlo y además una ayuda importante para arreglarlo, más allá de que nosotros seguimos limpiándolo y manteniéndolo con las porteras de la escuela”, explicó Verónica.

Con el teatro cerrado, prácticamente la Cooperadora no tiene ingresos. “Se usó por última vez en las vacaciones de invierno del 2019”, aseguró Brunacci. Y advirtió que en realidad la sala no es el único lugar con problemas estructurales en el establecimiento. “Toda la escuela necesita una revisión”, sostuvo. Además, según indicó, “estuvimos casi cinco meses sin directivos en el establecimiento, así que durante todo ese tiempo nos ocupamos con las docentes y auxiliares de todo lo que había que hacer”.

“En un momento pensamos en cerrar el teatro, pero emocionalmente no puedo. Ahora, uno entra y ve el mal cuidado que ha tenido, los cortinados rotos, enganchados, el mal estado en el que está, y es muy triste”, concluyó Brunacci.

