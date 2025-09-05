Un siglo de compromiso con el desarrollo chavense: ¡Gracias Banco Provincia!

5 septiembre, 2025 0

Desde la Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves, saludan a la sucursal del Banco Provincia, al cumplirse cien años de presencia activa en esa ciudad.

“Agradecemos la invitación a ser parte de esta celebración, que no solo honra la historia de una institución tan importante, sino también el vínculo constante con los comercios, pymes, familias y el desarrollo de nuestra comunidad.

Felicitamos a cada uno de sus empleados y directivos, actuales y pasados, por el compromiso, la vocación de servicio y el acompañamiento que han brindado durante un siglo de trabajo”, dijeron.

