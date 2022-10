Un solo oferente se presentó en la licitación por el exBorneo

4 octubre, 2022

Un solo oferente se presentó en la licitación pública Nº 16 del año 2022 realizada para la “Explotación de la Unidad Turística Fiscal Nº 2 de Claromecó y Reacondicionamiento del Espacio Físico”, exparador Borneo. Se trata de José Carlos Bartolini, quien formuló una oferta económica en la cantidad de ocho mil módulos anuales a partir del tercer año de adjudicación. La apertura de sobres se llevó a cabo en la mañana de este martes en la Dirección de Asesoría Letrada.

El director de Turismo, Alejandro Trybuchowicz, dijo que al tratarse de un solo oferente, luego de pasar por la comisión de revisión técnica, se elevará al Concejo Deliberante para determinar la viabilidad o no de la propuesta.

“Es una unidad modular y estimamos que la construcción no llevaría más de tres meses”, afirmó el funcionario.

“El oferente es de Tres Arroyos y tiene antecedentes en el servicio de gastronomía. Esperemos que se pueda llevar adelante la cobertura de un parador muy solicitado hoy en día en Claromecó”, afirmó Trybuchowicz, quien explicó que se “compraron cinco pliegos, pero a mucha gente con la que hemos hablado no le dio el tiempo suficiente para completar toda la documentación que requeríamos”.

