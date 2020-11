Un taxista cordobés encontró un maletín con medio millón de pesos y lo devolvió

13 noviembre, 2020

En la mañana de hoy LU24 logró dialogar con Gonzalo Loza, el taxista cordobés que sin dudarlo devolvió una valija que olvidó un pasajero en su vehículo.

El acontecimiento sucedió en el microcentro de Córdoba, cuando sube un pasajero de aproximadamente 30 años al taxi, con dos mochilas, una bolsa y una valija; el maletero que abre las puertas en la parada pone la valija en el asiento de adelante, y cuando llegan a destino, según relata Gonzalo “el pasajero baja apurado y deja olvidada la valija del asiento delantero”.

El honesto taxista baja al edificio en busca del joven y no lo encuentra, por lo que se va a realizar otro viaje y sin hurgar en el contenido de la valija, vuelve para preguntarle al conserje del edificio si conocía a alguien con las características del pasajero.

Según cuenta a nuestra emisora, el taxista, sin lograr encontrarlo vuelve a la parada donde subió aquel misterioso pasajero y ahí lo encontró desesperado, pudiendo devolverle el maletín sin saber qué era lo que contenía, porque el chofer asegura que según sus principios “Lo que no es mío, no es mío”.

Como recompensa, el cliente agradecido “le regalo un fajito de plata con 10.000 pesos”, y el taxista pudo tomarse ‘franco’ el fin de semana para disfrutar con su familia, comiendo un asadito y paseando por Córdoba.

