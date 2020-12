Un tornado provocó graves destrozos en Darregueira

Un tornado, como pocos recuerdan que haya ocurrido en la localidad, provocó serios destrozos esta tarde en la localidad de Darregueira. Milagrosamente, el fenómeno no arrojó víctimas fatales ni heridos.



El fuerte viento, sumado a la lluvia y el granizo, provocó la caída de varios techos, árboles y tapiales sobre casas y vehículos en el ejido urbano, además de la rotura de cableado de electricidad. Por el momento, toda la población se encuentra sin energía eléctrica y no se sabe cuándo se podrá restablecer el sistema.

En estos momentos, las fuerzas de seguridad están trabajando para quitar ramas y postes de luz de las calles, para liberar el tránsito. Además, se está visitando a algunas familias que sufrieron destrozos.

“Fue un tornado, pero no sabemos de qué intensidad pudo haber sido”, dijo a “La Nueva” el delegado municipal, Juan Carlos Carcedo. La tormenta se dio sobre las 16 de hoy y tuvo su pico de furia máxima durante unos 15 minutos, por lo menos. Además, no se descarta que pueda haber nuevos episodios similares ya que, dijo el funcionario, la tormenta continúa sobre la localidad y la temperatura no ha descendido.

Fotos: Oscar Lujan Romero y FM Sonidos Darregueira.

