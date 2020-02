Un tren “luminoso”, sorprendió en la noche del Circuito Reta Bicycle 2020

El espectacular tren de objetos luminosos en el cielo del Balneario Reta, quedó grabado en la retinas de todos los participantes del encuentro, cuando observaban constelaciones previstas del Circuito Reta Bicycle 2020. El fenómeno se trató de 60 satélites Starlink alineados que orbitaban desde 209km a 307km de altura. Numerosos ciclistas junto a algunos automóviles se dieron cita en la tarde del sábado 22 de febrero para cumplir la 2ª bicicleteada “Reta Bycicle 2020 – Fases Lunar bajo las estrellas”.

Un cielo despejado y temperatura más agradable, acompañaron a la caravana que se dirigió, en primer lugar, al límite interior de la albufera y los médanos, donde los esperaba un grupo de danza folklórica “Tandilufiu” que amenizó la reunión mientras se daba la puesta del sol. La actividad continuó con una segunda bicicleteada a la cascadita del arroyo El Gaucho, donde se esperó la llegada de la noche para “observar las estrellas, objetos celestes, constelaciones y asterismos que orlaban un cielo que acompañó plenamente”. Así se explicaba Horacio Ramírez, el escritor retense que dio charlas acerca de “la necesidad de cuidar y aislar la albufera como ‘paisaje protegido’ cosa de la que estamos muy lejos de conseguir”, y agregó: “nuestra intención es, con el uso las bicicletas, la de sacarnos de encima estos cascarones de metal que son los automóviles y, luego y con diferentes argumentaciones, ver cómo el ser humano puede ir disolviendo los límites de su propia mente -impuestos por siglos de adoctrinamiento cientificista- para encontrar nuevos caminos de pensamiento y sentimiento sin las etiquetas y muros de la cultura mecanicista de nuestro tiempo… y -concluyó- la visión del cielo nocturno y desgranar algunos de los mitos que dieron origen a las constelaciones y nombres de estrellas, ayudará a sentirnos más libres de pensar y evolucionar como personas más allá de la realidad, creando nosotros -como lo hacía el Hombre antiguo- nuestra propia versión del mundo y vivirla en plenitud. Ser poetas de nosotros mismos y dejar de ser prisioneros de ‘lo que se supone que es’ lo real. Ver”.

Jorge Merino, uno de los organizadores de la bicicleteada, expresó su satisfacción por el cierre de esta propuesta para el verano del 2020: “esta fue nuestra primera experiencia y creo que fue más que muy bueno el resultado. No sólo por la cantidad de gente que nos acompañó sino por la gratitud demostrada al regreso de la travesía por los participantes”. En este sentido, Silvia Sansó, vecina de Villa Luzuriaga, expresó: “había escuchado de estas Caminatas Astronómicas y este año no quería perdérmela y encima pudimos hacerla en bicicleta. Fue una experiencia inolvidable”. Por su parte, Nicolás dijo: “Gracias por la movida, la pasamos muy bien. Nos quedamos con ganas de poder hacerla en bicicleta pero igual la disfrutamos muchísimo. ¡Hasta la próxima!”. “Le agradecemos a Horacio por compartir sus conocimientos -decía Rosa Malvina Melkovich- ¡Y hasta pudimos ver los satélites del proyecto Starlink! Fue una noche mágica que queremos repetir el verano que viene”. En este mismo sentido, Merino confirmó la organización de nuevas bicicleteadas para el año entrante y agradecer a todos los participantes, a los que apoyaron y difundieron este evento, permitiendo sumar una actividad tan particular a nuestra querida Reta.

