“Un viaje en Remolinos” llega el homenaje a Soda Stéreo y Cerati al Teatro Municipal

16 abril, 2025

Tom Fernández es la voz principal de “Un viaje en Remolinos – Universo Soda Stéreo & Cerati”, es el espectáculo que llega al Teatro Municipal este jueves. Un verdadero viaje en el tiempo con arreglos musicales y voces que preservan la calidad interpretativa de Soda Stéreo y de la etapa solista de Gustavo Cerati.

“Estamos felices, nos hablaron mucho de Tres Arroyos, hay mucha información de gente que anduvo por ahí, y ojalá la gente venga a escucharnos, dijo.

“Somos músicos desde muy chicos y lo que hacemos es un trabajo muy minucioso en arreglos detalles, efectos y voces, y fundamentalmente iniciamos un camino para que la gente disfrute, al lograr sentir el sonido de Gustavo Cerati”.

“No somos una banda tributo” -dijo – “trabajamos mucho en hacer las cosas con la misma profesionalidad que tenían ellos, para mantener un estilo, no es un simple homenaje, es un trabajo muy detallado en los instrumentos”.

Sobre el fanatismo que influyó indudablemente en la conformación de la banda , Tomo explicó: “todo tuvo diferentes etapas: en los primeros cuatro discos fueron para algunas canciones con saxo y en este momento no contamos con el saxo por lo que no tendremos esos temas, pero el espíritu de la banda es estar al detalle para que la gente tenga esa impresión de escuchar la música original y yo aporto lo mío como cantante, es un espectáculo de unas dos horas, algunos clásicos y otros no tanto, tal vez las canciones que la gente no recuerde, pero tratamos de revivir tanto los shows de Soda y de Gustavo, que tuvo shows como solista muy buenos”.

“En el 88 fui a la presentación del disco de él (Cerati)y ahí nació mi fanatismo, yo era muy chico, fue increíble, a partir de ahí hice la recorrida del fanático, asistí a recitales y los vi un montón de veces como Soda, y vi a Gustavo también, creo que dejé de escuchar otras cosas por su influencia; cuando se fue Gustavo fue muy duro”, concluyó.

