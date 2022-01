Un Vicepresidente ¿tresarroyense?

8 enero, 2022 Leido: 1479

Quizás el título de esta nota no se ajusta estrictamente a lo realmente ocurrido, por eso una parte está contenida por signos de interrogación.



Pero que hubo una relación directa de un Vicepresidente de la Nación con Tres Arroyos, está fuera de toda duda.

En 1943 se produjo el golpe militar que derrocó al presidente Ramón Castillo y que virtualmente significó el nacimiento del peronismo.

No voy a abundar en detalles al respecto pues se han escrito ríos de tinta.

Sin embargo debe consignarse que entre quienes conspiraron con la conducción de Arturo Rawson, se encontraban los hermanos Benito y Sabá Sueyro, ambos pertenecientes a la armada nacional.

Sabá Héctor Sueyro había integrado una misión especial que viajó a Estados Unidos en 1941 para concretar una ayuda militar, la que fracasó estrepitosamente.

La neutralidad y no beligerancia argentina en la Segunda Guerra Mundial, profundizó las diferencias y continuó condicionando las relaciones entre ambos países.

Producido el golpe militar, durante la presidencia de Pedro Pablo Ramírez (foto), Sabá Sueyro fue designado vicepresidente de la Nación, pero pocos meses después falleció. (foto del momento en que presta juramento)

Había nacido en 1889. En algunos sitios se menciona como lugar de nacimiento a Buenos Aires y otros la ciudad de La Paz. De todos modos, definitivamente no era nativo tresarroyense. Su muerte se produjo en 1943. Su rango era de vicealmirante.

Su hermano, Benito Sueyro (foto) que era contralmirante, ocupó más tarde el cargo de ministro de marina en el gobierno militar.

Sabá se había casado en 1920 con Nelly Fitz Simón.

La conexión local

Hasta el momento me ha sido imposible develar de qué manera se produce la vinculación con Tres Arroyos. Pero no cabe dudas que la misma era concreta.

La señorita María Carlota Sueyro, luego esposa de Mancini, integró la primera promoción de egresados del Colegio Nacional, según queda testimoniada en una fotografía del 6 de diciembre de 1934. Allí figura su apellido con i latina.

Tendría por entonces alrededor de 18 años, en consecuencia debería haber nacido en 1916, aproximadamente.

La mencionada foto será publicada cuando aborde aspectos de la historia del Colegio Nacional.

Como se ve, las sumas y restas no aportan claridad si se toma como referencia la fecha del casamiento, consignada más arriba (1920). Excepto que el mismo se hubiera realizado después del nacimiento.

Esta nota no hace sino dejar en suspenso varios interrogantes.

Lo cierto es que Carlota Sueyro se casó con el médico Blas Mancini, nativo de Benito Juárez y que se graduó en la Universidad de Buenos Aires en 1931.

Hizo su residencia como interno en el Hospital Alvear, durante cinco años.

Posteriormente se trasladó a Tres Arroyos donde instaló su consultorio (foto) y además tuvo desenvolvimiento en el Hospital Pirovano, siendo el médico más joven que actuaba en nuestro medio en ese tiempo, rodeado de un fuerte prestigio profesional.

Hacia 1934 cuando Carlota egresaba del secundario, Mancini ya estaba en Tres Arroyos. La foto anexa es precisamente de ese año.

Recuerdo claramente los relatos y referencias que me hiciera muchos años atrás el señor Alberto Porzio quien siendo un adolescente oficiaba de cadete y tuvo una relación directa con la familia Mancini-Sueyro.

Debo reconocer que no fue sencillo reconstruir, siquiera parcialmente, esta historia. De la misma manera plantear algunas dudas pues hasta el momento no he podido acceder a documentación que respalde el relato de manera indubitable.

Me parece de honestidad intelectual decir que la cuestión queda abierta.

[email protected]

Por Omar Eduardo Alonso

También en FB

Volver