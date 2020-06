Una adolescente de 19 años inauguró su propia verdulería en Tres Arroyos

Desde hace una semana funciona en la esquina de Brown y Alberdi, el comercio “Triángulo de las Verduras”, cuya propietaria es Brisa Castarnado, una joven emprendedora de tan solo 19 años.

“Esto empezó porque mi papá siempre tuvo verdulería de chico y me gusta. Empecé vendiendo ropa; reuní unos ahorros y con algo de ayuda de mi papá puse esto en la reconocida esquina de Brown y Alberdi”, contó esta mañana.

Dijo a LU 24 que, está culminando los estudios secundarios por la noche ya que durante el día trabaja. “Yo empecé a trabajar a los doce años y siempre en atención al público, asique me manejo sola y entiendo del tema”.

Según indicó el barrio la recibió muy bien: “la gente es divina. Cuando comencé a armar todo esto sola para poder inaugurar, hasta me acercaban agua caliente para el mate y torta. Les cuesta creer que yo sea la dueña de esto. Por suerte, estoy trabajando bien”.

