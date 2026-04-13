Una Argentina es candidata a ser astronauta de la NASA y sueña con llegar a la Luna

13 abril, 2026 0

Lorna Evans es médica aeroespacial, piloto y referente en investigación espacial. Desde Florida, impulsa la ciencia y busca inspirar a jóvenes a perseguir sus sueños, con la mirada puesta en el espacio

“Quiero ser astronauta, le dije a mi padre en aquel patio de Lanús que siempre compartían, donde el universo parecía al alcance de la mano”, recordó.

Desde muy chiquita tuve esa pasión por el universo, que también me inculcó mi papá”, recordó y manifestó que “entonces, yo voy a ser la primera”.

“Mi sueño es ser parte de la misión Artemis”, dijo y expresó “no somos una familia pudiente; yo tenía que trabajar para mantenerme, pagar los viáticos a la facultad, las fotocopias de los apuntes y las horas de vuelo cuando comencé a estudiar para ser piloto”.

“Yo quería estar lo más cerca del cielo posible, y ser piloto me daba esa oportunidad. Nunca dejé de lado la idea de ser astronauta, y cuando vi los requisitos para lograrlo, noté que buscan pilotos con determinada cantidad de horas de vuelo. Para mí era un plus, pero sobre todo respondía al deseo de estar cerca del cielo”, aclaró.

“Yo quería ir un paso más. Mi mente curiosa e investigadora quería hacer medicina aeroespacial vinculada a la microgravedad y a la salud de los astronautas”, finalizó.

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