Una autopista en la Ruta 3 partiendo desde la 72, empieza a ser una posibilidad

Vialidad Nacional comenzará las gestiones para expropiar terrenos lindantes a la traza, entre la ruta 72 y el puente de Las Oscuras, en territorio de Coronel Dorrego, Según informó el sitio web de noticias La Nueva.

No significa que las obras puedan comenzar en el corto o mediano plazo, pero sí se trata de un paso fundamental para la concreción de uno de los proyectos más esperados por gran parte de la región: la autopista entre Coronel Dorrego y Bahía Blanca. La resolución del ministerio de Obras Públicas de la Nación, declarando de Utilidad Pública y Sujeto Expropiación de todos los inmuebles o terrenos supone la primera instancia necesaria para poder llevar adelante el proyecto.



El tramo comprendido es de poco más de 42 kilómetros y se encuentra íntegramente en el distrito de Coronel Dorrego: inicia en la intersección con la ruta provincial 72 y culmina justo antes del puente de Las Oscuras, incluyendo la rotonda de acceso a Monte Hermoso y el puente sobre el arroyo Las Mostazas. Ninguno de los terrenos comprendidos tienen edificaciones de importancia; todos se utilizan para producción agropecuaria.

La concreción de la autopista representaría una mejora en la fluidez del tránsito y en la comunicación de aquella zona con el puerto de Bahía Blanca, la baja del índice de accidentes y la creación de puestos de trabajo. Por el momento, no se han elevado voces en contra de las expropiaciones y, aunque varios intendentes de la región se mostraron de acuerdo con el proyecto, también reconocieron que hay obras viales que serían prioritarias por sobre esta.

Es un tema que nos interesa, que siempre hemos apoyado y que nos involucra en términos globales”, resaltó Héctor Gay.

Al respecto, el jefe comunal de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, remarcó que la concreción del proyecto será de suma importancia para la ciudad, ya que permitirá recorrer la distancia que la separa de Bahía Blanca y del puerto en forma más rápida y segura, haciendo más eficiente la utilización de recursos, beneficiando la producción y minimizando el índice de accidentes.

“Por supuesto, esto también implicará un importante movimiento económico, de mano obra e insumos, que será positivo para diferentes empresas de la región. Hay que pensar que en Coronel Dorrego atendemos 100 kilómetros de la ruta 3, y es importante la cantidad de accidentes que debemos cubrir”, dijo.

Por otro lado, destacó que el hecho de -en algún momento- contar con la autopista, permitiría en verano que el intenso tráfico que se da desde Bahía Blanca y Monte Hermoso o Marisol sea más eficiente.

Alejandro Dichiara, intendente municipal de Monte Hermoso, reconoció que la concreción de la obra sería algo muy positivo para la zona y se mostró a favor de que pueda llevarse a cabo.

Sin embargo, aclaró que no se trata de una necesidad primaria para el balneario, más allá de que será muy utilizada durante el verano y los fines de semana.

En tanto, Mariano Uset, intendente de Coronel Rosales, señaló que si bien la autopista de la ruta 3 entre Coronel Dorrego y Bahía Blanca es “una obra anhelada, que daría un esquema de ordenamiento al tráfico de la región”, aunque reconoció existen otras en la misma zona que deberían tener prioridad por sobre ella.

Más allá de lo expresado, tanto Gay como Dichiara reconocieron que el tramo Cañuelas-Azul debería ser intervenido con anterioridad, tanto por el volumen de tráfico como por el estado que presenta.

Trankels: “Es un paso fundamental”

El titular del Distrito 19 de la Dirección de Vialidad Nacional, Gustavo Trankels, aseguró que la Declaración de Utilidad Pública y Sujeto de Expropiación emitida días atrás constituye “un paso fundamental para poder disponer de la traza y del ancho de ruta necesario para poder construir en el futuro el proyecto de la autopista”.

Sin embargo, aclaró que esto no significa necesariamente que en el corto plazo haya máquinas trabajando.

“Esto va a llevar tiempo; no quiere decir que mañana estén las máquinas trabajando en el lugar. Mientras tanto, vamos avanzando en el proyecto para que esté en la consideración de Vialidad Nacional”, dijo.

En esta etapa administrativa, aclaró, se produce una interacción con los municipios correspondientes y los frentistas a los que se les expropiarán las tierras.

“Si en el transcurso de este año finalizamos el trámite, tal vez en 2022 podamos poner en consideración el proyecto como una de las obras a financiar. No quiero aventurar fechas, porque no depende solo de nosotros, sino de un montón de voluntades”, sostuvo.

La declaratoria emitida por el gobierno nacional permitirá avanzar en el proyecto de duplicación de la calzada existente, y es imprescindible para llevar a cabo el resto de las gestiones.

Así, distintas áreas de la DVN podrán comenzar a realizar los convenios para la compra de los terrenos lindantes a la traza de la ruta.

Desde Vialidad se indicó que la obra forma parte de un proyecto general que permitirá una mejora del transporte terrestre de cargas y pasajeros en los sectores prioritarios de la red nacional que vincula a la Argentina con los países del Mercosur y, en particular para este corredor, para facilitar conectividad con el puerto de Bahía Blanca.

Años atrás, el gobierno de Mauricio Macri había licitado la construcción de autopistas y tramos de ruta segura en la traza de la RN3, hasta Coronel Dorrego.

Por ese entonces, se dejaba el último tramo hasta Bahía Blanca para una obra posterior. Sin embargo, los trabajos nunca se realizaron y hoy la traza presenta falencias en varios sectores.

