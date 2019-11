Una campaña para ayudar a personas que tengan discapacidades invisibles

Lucas Lobato, autor de un proyecto que se viralizó en las redes sociales, para promover el uso de un distintivo particular para familiares y acompañantes terapéuticos de personas que sufran discapacidades invisibles, como el Alzheimer, habló con LU 24.

Lobato propone “realizar un corazón con las tapitas de envases plásticos, para que tanto los familiares como quienes acompañan, se lo coloquen a modo de distintivo, para que la sociedad entienda que quien está junto a ellos tiene ese tipo de incapacidad, o algún otro trastorno no visible”.

Con esta iniciativa, Lucas, quien es acompañante terapéutico, busca concientizar sobre la inclusión, “es hacer visible esas cosas que no muchos pueden ver”, según explicó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

“Si ves a alguien que tiene el prendedor ‘corazón de tapita’ significa que la persona que está al lado tiene una capacidad diferente que no se puede ver a simple vista”, dijo.

“Si ves que esa persona está teniendo una actitud negativa o se está comportando de una forma que no está bien vista por la sociedad, no lo juzgues, no lo critiques, no lo mires mal… comprendélo”, agregó, a la vez que pidió ayuda para difundir su particular iniciativa.

La idea fue bienvenida por un amplio sector de la sociedad y también repercutió en el mundo de la salud: el médico pediatra e infectólogo Rubén Omar Sosa, con más de 35 años de atención infantil en el Hospital de Pediatría “Dr. Pedro de Elizalde”, ex Casa Cuna, replicó el proyecto en su cuenta de Facebook, apoyó totalmente la iniciativa y compartió la idea. “Un corazón de tapita puede decir mucho”, expresó.