Una canción de Andrés Mazzitelli será difundida por la Educación Pública mexicana

28 mayo, 2020 Leido: 5

El compositor, intérprete y autor teatral tresarroyense Andrés Mazzitelli fue contactado por la Secretaría de Educación Pública de México para que autorice la difusión de uno de sus temas.

Fue a través de una serie de mails que le hizo llegar la directora de Canal 11 de ese país, Jimena Saldaña Gutiérrez, quien a su vez es funcionaria de educación. “Allá entraron en una fase más cerrada de la cuarentena hace pocos días, y el sistema educativo se está preparando para brindar contenidos a través de cuatro canales públicos. Yo, por casualidad, había colgado una canción que compuse hace unos años sobre un cuento de una saga bastante conocida, que se llama la Bruja Berta o Winnie the Witch, que fue muy exitoso y que incluye unas 10 o 12 historias. Tomé el primero de ellos, lo convertí en canción y le agregué como vuelta de tuerca la enseñanza de las vocales. Ellos me contactaron para que ceda los derechos para su difusión en la TV mexicana, inmediatamente les dije que sí y respondieron muy generosamente. Así que ahora espero que cuando lo usen me envíen alguna referencia”, contó Andrés.

“Es muy interesante desde el punto de vista artístico porque México es un canal de difusión muy importante, por eso está bueno que la gente pueda además buscar otras cosas que he hecho. Por eso les mandé también mis canales de Spotify y de YouTube”, señaló Mazzitelli, quien además reconoció haber tenido más éxito con la música que ha creado para los chicos.

“Tiene más de 500.000 visitas, por ejemplo, una canción que escribí a pedido de Inspección de Enseñanza para las maestras jardineras, que celebran su día justamente hoy”, destacó el músico tresarroyense, que entre risas no descartó convertirse “en una suerte de Pipo Pescador”.

