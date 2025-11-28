“Una carta para un abuelo”: la Biblioteca Sarmiento relanza su campaña navideña

La Biblioteca Sarmiento puso nuevamente en marcha la campaña “Una carta para un abuelo”, una propuesta solidaria que invita a la comunidad a escribir mensajes, dibujos o tarjetas con buenos deseos navideños destinados a personas que viven en residencias para adultos mayores.

La iniciativa, impulsada por Graciela Lahiguera y quien conversó con LU24, tuvo una gran repercusión el año pasado, cuando las cartas fueron entregadas en el Geriátrico Municipal. La excelente recepción motivó a ampliar la campaña en esta nueva edición.

“Este año sumamos tres instituciones: el Hogar de Ancianos, el Geriátrico Municipal y Hogar el Atardecer”, explicó Lahiguera. El objetivo es llegar con un saludo afectuoso a cada residente de estos espacios.

Las personas que quieran participar pueden escribir una carta sencilla, presentándose y dejando un mensaje cariñoso, o bien realizar un dibujo o una tarjeta. “No hace falta saber escribir perfecto. Lo importante es transmitir un deseo de Navidad con respeto y cariño”, señaló.

La Biblioteca Sarmiento dispone de un buzón especial para depositar las cartas. La campaña se extenderá hasta el 19 de diciembre, fecha límite para acercar los mensajes que serán entregados sobre la Navidad.

“La gente que participó el año pasado nos dijo que le encantó la experiencia. Es una forma de compartir algo de uno con alguien que quizá no conoce, pero que recibe ese gesto con mucha alegría”, destacó Lahiguera.

La invitación queda abierta para todas las edades: chicos, jóvenes y adultos. “Esperamos la carta de todos los que quieran sumarse”, concluyó.

