23 noviembre, 2025

Una charla sobre biodiversidad convoca, en la Chacra de Barrow, el jueves

La interesante propuesta que se llevará a cabo en la Chacra Experimental de Barrow el jueves 27 a partir de las 13, , bajo el título “Biodiversidad, corredores bilógicos y especies de multiplicación vegetal” en la que se tratarán aspectos de la agroecología vinculada a la producción.

La directora de la entidad, Natalia Carrasco dio precisiones a LU 24 sobre el evento, que incluirá tres disertaciones a cargo de profesionales de la Chacra, sobre plantas e insectos que ayudan a la producción.

Puso como ejemplo que recientemente se ha descubierto que una avispa puede combatir al gusano blanco, una plaga que afecta a los cultivares, y también la tarea que realizan las abejas ubicadas en colmenas cerca de sectores productivos.
“Se trata de poder entender y aminorar tal vez el uso de agroquímicos, protegiendo ciertas especies para que, naturalmente, puedan aportar al desarrollo de cultivos; hay que tener en cuenta respecto a las plantas que no es lo mismo cultivarlas en una casa que cuando uno las lleva a un campo”, ejemplificó.

Carrasco recordó que el miércoles 26 se realizará en el campo “La Margarita” una jornada junto al Instituto de Producción de Carne Vacuna IPCVA, y el mismo jueves, por la mañana, un evento sobre panificación, en este caso en la sede de la Chacra, Ruta 3 Km., 487,5.
Para la charla de la tarde del jueves no es necesario inscribirse. Por más información, el correo electrónico es [email protected]

