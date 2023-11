Una empresa de seguridad de Tres Arroyos, presente en la producción de Netflix de Senna

6 noviembre, 2023

Este lunes y en diálogo con LU 24, Sergio Azmat, vecino de Tres Arroyos que tiene una empresa de seguridad, contó su experiencia en la producción que está realizando Netflix para llevar a cabo la docuseri de Ayrton Senna.

En este sentido, Azmat, comentó: “yo hago muchos eventos en San Cayetano y conocí a un disc jockey de allá que me llamó para ver si me interesaba cubrir ese evento. Es para cubrir todo lo que es la filmación de la película, y que no se arrime nada al predio donde estaban trabajando”.



Y agregó: “fuimos unas 20 personas durante un mes. Nos atendieron de diez, muy respetuosos y estamos muy contento porque los chicos que trabajan conmigo no tienen trabajo y yo les pago el día. Pero esto se planteó de otra forma y se pagó por quincena e hicieron la diferencia. Nos dijeron que si nos interesaba continuar haciéndolo, así que quedaron muy conformes y a nosotros nos quedaron las puertas abiertas para todo esto.”

Volver