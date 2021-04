Una encuesta posiciona a Mariano Pérez para encabezar la lista de Juntos por el Cambio pero da ganador al Movimiento Vecinal

La consultora Datear, con sede en Tandil, ha realizado un trabajo de evaluación de la gestión municipal de Tres Arroyos, el pasado fin de semana. Además sondearon la intención de voto de potenciales candidatos a concejales. Los resultados indican que el radical Mariano Pérez se posicionaría primero en la interna de la UCR y en las PASO, con Cambiemos, tendría un empate técnico con Rosio Antinori. No obstante, las preferencias de los electores siguen exponiendo tendencias similares a las de las últimas elecciones, con el Movimiento Vecinal en primer lugar, el peronismo en el segundo y Juntos por el Cambio en el tercero. En estos casos, se indicó, los posibles candidatos medidos fueron el doctor Gabriel Guerra (MV) y Pablo Garate (Todos).

Frente al escenario de no reelección en el cual se encuentran varios municipios bonaerenses,

la consultora ha realizado un estudio en nuestra ciudad para indagar en el modo en que se

están posicionando las distintas fuerzas políticas de la ciudad frente a las PASO.

Como principales conclusiones de este trabajo en Tres Arroyos, de acuerdo con los candidatos

locales que se midieron, se mantienen relativamente la proporción de cada uno de los

partidos respecto de las elecciones de 2019. A partir de la medición del voto potencial, se

estima que el Movimiento Vecinalista cuenta con un voto del 33,4% (vs. 44,1%, 2019), el

Frente de Todos un 27,4 (vs. 27,5%, 2019) y Juntos por el Cambio, 26,0% (vs. 24.9%, 2019).

Con relación a la interna del partido UCR, se observó un importante posicionamiento del actual

presidente del Club Huracán de Tres Arroyos, Mariano Pérez, y se estima que, en las PASO,

dentro de Cambiemos, alcanzaría un empate técnico contra la actual diputada provincial, Rosio

Antinori.

En cuanto a la evaluación de gobierno municipal de Carlos Sánchez, el actual intendente del

Movimiento Vecinal, muestra un nivel de aprobación positiva del 47%. Los resultados

publicados demuestran una correlación positiva entre la gestión provincial de Axel Kicillof y

la municipal. Es decir, aquellos que aprueban la gestión de Kicillof, en general aprueban

positivamente la gestión del ejecutivo local.

La encuesta, realizada por DateAr a 513 electores de Tres Arroyos a través del relevamiento

IVR y Online, también evaluó distintos aspectos vinculados a la realidad económica y a la

gestión del gobierno a nivel nacional, provincial y municipal.

El estudio da cuenta de que hay una satisfacción relativamente baja con respecto al nivel de

los salarios, el crecimiento económico y especialmente, las oportunidades de empleo que

ofrece la ciudad. Este aspecto, vinculado al capital económico, se refleja en una aprobación de

la gestión del gobierno nacional de Alberto Fernández y gobierno provincial de Axel Kicillof, de un 39% respectivamente.

La encuestadora

La consultora DateAr es una empresa de investigación formada por un grupo de profesionales

con una amplia y reconocida trayectoria en su especialidad. El equipo de trabajo, liderado por

el Dr. Oscar Nigro y la Dra. Camila Lorenzo, asume un carácter interdisciplinario conformado

por investigadores del área de exactas y ciencias sociales.

Desde el año 1991, trabajan con modelos de satisfacción con gobierno locales en distintos

municipios de la provincia de Buenos Aires (Ayacucho, Lobería, Rauch, Azul, Olavarría, Mar del

Plata, Tandil y otros partidos). Asimismo, en los últimos años se ha especializado en el análisis

de la movilidad urbana y su incidencia en la calidad de vida de la provincia.

