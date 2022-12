Una estudiante de Copetonas, becada por la Universidad Torcuato Di Tella

22 diciembre, 2022

Alana Olguín, estudiante de 6to año del Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas, en el cual cursó toda su trayectoria secundaria, se postuló y ganó una beca del 100% para cursar una carrera de grado en la Universidad Torcuato di Tella en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Maggie Savage, directora del Instituto, comentó que “cada año el colegio recibe información proveniente de diversas casas de estudios como folletería, invitaciones para participar de charlas informativas y programas de becas.

Alana, luego de informarse e interesarse en la carrera de Administración de Empresas ofrecida por la Universidad Torcuato Di Tella decidió presentar su postulación. Participó entonces de un proceso de selección que evaluó sus méritos académicos, contexto personal y familiar, e incluyó instancias de entrevistas virtuales que culminó con el otorgamiento de la beca”.

Alana, en tanto, señaló que “la iniciativa surgió a través de folletos informativos sobre distintas carreras de grado que brinda la universidad Torcuato Di Tella así como su programa de becas para estudiantes de todas las instituciones educativas del país. Como mi promedio era uno de los tres mejores de la institución pude acceder al programa de becas. Al principio pensé que era una idea alocada postularme a tal magnífica propuesta, ya que muchos estudiantes de todo el país iban a hacerlo y por supuesto no hay cupo para todos. Pero luego sentí que debía luchar por mis sueños y no podía ignorar la oportunidad que se me estaba presentando por lo cual, decidí animarme a soñar.

Tuve que atravesar varias instancias de admisión y redactar un ensayo en el cual se pedía relacionar la carrera de grado a elección, en mi caso Administración de Empresas, con una problemática de la actualidad. Opté por relacionar el preocupante bajo índice del rol femenino en cargos administrativos y gerenciales dentro de la empresa, como lo es el C.E.O., donde la mayoría de las empresas de la actualidad optan por ocupar al género masculino en la situación de “líder” dentro de la organización.

Transcurrido un tiempo, recibo respuesta a mi solicitud de la Universidad Torcuato Di Tella donde me expresaban que me habían seleccionado como becaria, teniendo en cuenta el mérito académico con el objetivo de asegurar sus dos grandes pilares: excelencia académica e igualdad de oportunidades

Es un completo honor para mí poder cursar en esa institución tan reconocida y en lo personal, sin dudas, es una oportunidad única donde podré cumplir realmente mis sueños… bueno, ya no será un sueño sino una realidad”.

Por su parte, Maggie Savage manifestó que “este logro pone en evidencia que la responsabilidad y el compromiso con que un estudiante transita su trayectoria secundaria, brinda acceso a oportunidades impensadas desde una pequeña localidad del interior de la provincia y llena de orgullo tanto a su familia como a todos los que conforman la comunidad educativa del Instituto. Con mucha alegría felicitamos a Alana y alentamos a otros jóvenes para que sigan sus pasos”.

Volver