Una “falla fugaz” provocó el corte de luz

24 julio, 2023

En la mañana de este lunes hubo un corte de luz en Tres Arroyos a causa de lo que se conoce como “falla fugaz”.

A las 9:55, la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos recibió el aviso de parte de Transba de la apertura de las Ternas N°3 y N°4 en 33 kV que alimentan la Estación Transformadora CELTA I. Los relés de protección indicaron que fue una falla de máxima corriente instantánea.

Se recorrieron las Ternas N°3 y N°4 en 33 kV que alimentan la E.T. Celta I desde la E.T. Transba y no se encontró ningún inconveniente.

Acto seguido se solicitó a Transba la reposición del servicio, quedando todo normalizado a las 10:25.

