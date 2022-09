Una familia de misioneros religiosos llevó la indumentaria de la ACDC a equipos de fútbol africanos

Hay una historia de solidaridad tras la fotografía de jugadores de fútbol africanos con camisetas del equipo tresarroyense ACDC. El presidente de la entidad, Angel Anta y Martín De la Torre, cuya familia es misionera evangélica en Chad, contaron cómo llegó esa indumentaria a los adolescentes. “Una familia que va al templo del pastor Gabriel Psocik, en la calle Mitre, es misionera en Africa. A través de ellos vimos que había equipos de fútbol necesitados de alimentos, de agua, se dio que vino este misionero que nos pasó diapositivas y nos contó como se trabaja en la iglesia allá, y por eso como Dios dice que debemos abrir nuestras manos a los necesitados, le dimos equipos de fútbol y los pudieron ver en las fotos”, explicó Anta.

De la Torre, en tanto, destacó que “hace diez años que mi familia trabaja en Chad; yo fui en mi adolescencia, y una de las actividades más fuertes que hemos tenido en estos últimos años fue con el fútbol, porque como misioneros creemos que Dios no está solamente en una reunión o en un templo. Allá trabajamos con dos categorías, de chicos de 13 a 18 años”. Los misioneros son oriundos de Chubut, pero tras casarse con una joven tresarroyense, Martín vino a vivir a esta ciudad. Y estuvo en Africa en su adolescencia.

“Mis padres vinieron a verme porque me casaba, y como contaba Angel, visitaron la iglesia a la que nosotros vamos y nos presentaron el trabajo y las necesidades de los equipos de fútbol. Fue así que se decidió que se lleven la indumentaria -camisetas, pantalones y medias- de la ACDC. Mis padres fundaron una escuela para chicos y adolescentes, que es la que tiene los equipos que están usando la ropa de la ACDC”, completó Martín.

“Es muy emocionante que esos equipos, que ya tienen su historia en el fútbol nuestro, sean usados por estos chicos. La ayuda de Dios hizo que nosotros tuviéramos algo cuando empezamos, y por eso me alegra tanto que ahora les toque a ellos. Por eso me gustaría que en algún momento esos chicos puedan llegar alguna vez a Tres Arroyos, jugar con equipos locales y conocer nuestras playas”, concluyó Anta.

