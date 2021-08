Una familia reclama por un desalojo que atribuyen a una estafa

24 agosto, 2021 Leido: 105

Dos integrantes de la familia Aued denunciaron hoy en LU 24 la situación de “estafa y desamparo” en la que quedarán mujeres y niños que residen en un inmueble que fue desalojado esta mañana, y aportaron un texto y un boleto de compraventa relacionado con la adquisición del bien, acaecida según indicaron en 2004.

Esto señala el texto en cuestión:

“El día 9 de agosto del año 2004 la familia realizó la compra de un inmueble ubicado sobre la calle Vélez Sarsfield n° 460, dpto 1° A. El vendedor de dicho inmueble fue Salomón, Héctor Marcelo.

Se negó la entrega de escrituras con excusas que tranquilizaran a la familia. Salomón, Daniel José (hermano del vendedor), días después de la venta aparece en el domicilio y afirma haber sido estafado por su hermano, y que él era el dueño. Cuando los Aued muestran su boleto de compraventa y reclaman ver dichos papeles que confirmen su historia, el sujeto se retira.

Hoy, 24 de agosto se va a realizar allanamiento y desalojo hacía la familia Aued. Habiendo sido

notificados de este suceso el día 13/7/2021, un día antes de que se cumpla la notificación

(23/7/2021) de allanamiento y desalojo, Salomón, Daniel José presento fuerza pública para

“adelantar” el proceso acusando que se estaba destruyendo el inmueble. Tomaron datos y se

corroboró que habían dos mujeres y dos menores (sus hijos). Siguiente a la corroboración

amenazaron que seguirían intentando adelantar el desalojo. Lo que aumento el miedo e

inseguridad de la familia al ser intimidada de dicha manera.

Lo que se quiere dar a conocer es el engaño que hubo a una familia, fueron oportunistas al ver que se carecía de modos de defensa, ignorancia en cuanto a sus derechos. Se negó la entrega de papeles correspondientes. En el año 2019 Daniel Salomón realizó una nueva escritura del

inmueble cuando la familia vivía en dicho lugar. Y nunca se mostró la anterior escritura.

En caso de que sea verdad “la estafa” hacía Daniel Salomón por su hermano Héctor Salomón, en lugar de proceder contra quién lo ha desposeído, se hizo en contra de la familia engañada. Hay evidencia que corrobora que los hermanos teniendo trato, y fotos que confirman que siguieron en contacto. Ésta complicidad causo más inseguridad y temor a la familia, a perder el inmueble. Un hermano vende, el otro reclama!.

Los Aued poseen el boleto de compraventa de dicho inmueble, está habitado por ellos desde el 2004, y con anterioridad a éste año vivía su vendedor, Salomón Héctor Marcelo.

Lo que es evidente es que uno de los hermanos se atribuyó el poder sobre el condominio,

aparentando ser dueño del lugar. Y días después el segundo llegó afirmando ser víctima. El gran temor de la familia Aued no es solo el perjuicio económico que se busco causar, sino social al tratarlos de estafadores, el desamparo por parte de la justicia al no ofrecer respuesta alguna, y el engaño al mostrar una realidad que no es, ya que dicho hermano estafado no inicio acciones judiciales contra su estafador.

Una familia queda en la calle, y no son los Salomón. Daniel José Salomón busca beneficios de parte de la justicia, con colaboración de uno de los partidos postulantes actuales, y sus respectivos abogados dónde afirmó no tener ingresos fijos cuando posee casa, negocio (con mono tributo), otro trabajo particular y vehículos, buscando el beneficio de no pagar los gastos del juicio. Y se hace burla sobre esto. La familia Aued es estafada económicamente y queda desamparada.

Se busca justicia y se buscan respuestas de cómo se llegó a amparar a estos estafadores, y no a

una familia con boleto de compraventa que confirma que se compró dicho lugar y hoy se quiere dejar en la calle. Solicitamos algún amparo, respuestas y justicia”.

