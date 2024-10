Una fan del “Fitito” invita al Encuentro Nacional del fin de semana

La vecina tresarroyense Florencia García envió a LU 24 una sentida nota sobre su fanatismo por el Fiat 600, y a su vez convocó a la comunidad a sumarse al 20º Encuentro Nacional, que se realizará este fin de semana en Tres Arroyos.

“Soy fanática del Fiat 600 y desde chica soñaba con comprarme uno, recuerdo que mi Papá tenía un Fitito hermoso, y siento que heredé la pasión por los fierros que tenía él” dice y agrega: “ pasó el tiempo y yo, con trabajo y mucho sacrificio me compré este hermoso auto; ya hace 10 años que lo tengo, de a poco lo fui arreglando y lo uso todos los días, siento que tengo un vínculo emocional muy fuerte con Fito, ya que de escuchar la marchita de su motor me genera felicidad.”

“Es el auto de mi vida y me lo pienso quedar para siempre, es un Fiat 600 E modelo 1966 esta personalizado a mi gusto, sin perder la esencia de un fitito, a simple vista parece más nuevo”, comenta.

“También les cuento que hace unos años le puse cariñosamente un apodo a Fito y es una risa porque ahora muchos lo conocen por “El Conejo Blanco”, la gente que ha subido en el siempre recuerda alguna linda anécdota vivida en alguna andanza, también me pasa que es motivo de conversación con gente que no conozco y me dicen, mirá, fue mi primer auto o yo tuve uno y así miles de historias hermosas”, relata Florencia.

“Comparto este humilde video y algunas fotos de hoy – por este jueves – camino al Parque Cabañas en mi auto con la Radio LU 24, y quiero invitar a todo el público en general para el próximo 12, 13 y 14 de Octubre al 20º Encuentro Nacional del Fiat 600 que se va a desarrollar en nuestra ciudad: los espero para compartir un hermoso momento en familia y con amigos y, a los que vienen viajando, les deseo que tengan buena ruta y les mando un gran abrazo. Agradezco a mi familia por el apoyo que me brindan siempre en esta linda pasión” expresa finalmente.

