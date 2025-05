Una foto dice mas que mil palabras: convocatoria del MV

12 mayo, 2025

El Movimiento Vecinal de Tres Arroyos, esperanzado en una revitalización de su espacio político, ha convocado a una reunión de simpatizantes para esta noche en su sede.

Envió centenares de mensajes de texto llamando a reunirse para sacar una foto y mostrarle a la comunidad quiénes son los vecinalistas dispuestos a revitalizar el partido.

Dice el escrito:

Estamos dando el primer paso para el lanzamiento definitivo del MV 2025.

Queremos generar “una gran foto”, que quien la vea no tenga dudas que el Movimiento Vecinal está vigente, vivo, moviéndose con la mejor energía, trabajo y profesionalismo. Nos encantaría que estés en esa imagen, porque tu mirada y tus valores coinciden con la mirada que tiene este NUEVO VECINALISMO.

El lunes (esta noche) a las 20 venite al partido, no más de una hora, una pequeña presentación de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer. Una foto que al otro día conmueva a Tres Arroyos, de ilusión a tanta gente que piensa que no nos merecemos lo que hoy tenemos y que no hay nada que pueda limitarlos o controlarlos.

Confirmá tu presencia. Te necesitamos.

