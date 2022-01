Una gran temporada para el Camping Médano 40 en Orense

El camping Médano 40 de Orense ha recibido una gran afluencia turística en este primer tramo de la temporada, tanto que para su responsable, Federico Furze, “es una de las mejores que he visto”.

Tradicionalmente, el fuerte del período estival arrancaba alrededor del 6 de enero, pero a diferencia de otros años, el camping comenzó a recibir visitantes ya en el mes de noviembre. “Por distintas razones el turismo nacional se está moviendo más, de manera que nos ha sorprendido de buena manera la cantidad de gente que ha llegado, que además tiene la educación necesaria para prevenir inconvenientes con la situación sanitaria. Todo el mundo viene con su barbijo y sus cuidados”, indicó. En cuanto a tarifas, describió que “estamos cobrando 850 pesos por día por persona, y el año pasado cobrábamos 750, pero queríamos mantener a los clientes porque si aumentábamos el 40% como la mayoría de los servicios se iba a ir muy arriba el precio. Además, 600 pesos pagan los chicos de 4 a 8 años, y el resto no paga. Y hacemos descuentos, tratamos de charlarlo con la gente”.

El establecimiento volvió a ofrecer este verano la proveeduría, y son un clásico sus parcelas con buena sombra y frente al mar. Para no perdérselo. “Si el clima sigue así, vamos a tener un gran verano, aún cuando en febrero ya se cortaría bastante con el tema de las clases, lo que sin duda me parece demasiado temprano para iniciar. Pero hemos tenido consultas por febrero de todas partes del país”, sostuvo.

