Una historia incomprobable Escribe: Omar Eduardo Alonso

14 enero, 2023

Increíble pero real…..me aseguran quienes dicen conocer bien la historia.

Yo no puedo dar fe al respecto por la imposibilidad de acceder a documentación que valide el relato.

Sin embargo, todos los detalles que me han contado permiten creer que así fue. Un amigo, vinculado con la actividad cultural me empujó a dejar escrita la historia.

Así lo haré seguidamente pero por ser una cuestión muy delicada, con profundas aristas íntimas, no se identificará a las personas involucradas y recurriré a alternativas que permitan ejercitar la imaginación de los lectores.

El desarrollo se produjo durante la década del 60 y fue protagonista una familia muy tradicional de Tres Arroyos, con un final trágico.

En Estados Unidos hacía eclosión lo que se denominaría el movimiento hippie, con lemas como paz y amor y los/las jóvenes liberando abiertamente sus sentimientos y deseos.

La familia que bautizaré con el nombre ficticio de Herrada, era propietaria de un campo en el distrito. Contaba al menos con dos hijos, uno de ellos un reputado profesional. El menor con ansias de buscar a cualquier precio nuevos horizontes.

Su objetivo sería participar de aquel movimiento liberador. Y allá fue.

El destino haría que conociera a una bella joven, rubia y portadora de un apellido vinculado con la clase más selecta de los Estados Unidos.

Al parecer, ambos dejaron que sus hormonas se manifestaran y como consecuencia (o no) se habría producido un embarazo.

El joven Herrado volvió a su pago con la joven, en proceso de gestación. La decisión era casarse, pero no contaban con la irreductible oposición de la señora de Herrado que no aceptaba las condiciones “inmorales” de la extranjera.

La situación no pudo superarse, pero en el proceso se produjo el nacimiento de una niña. El parto se produjo en una localidad del distrito y fue atendido—dicen los que dicen conocer en detalle la historia—por un reputado médico de aquellos tiempos que yo bautizaré con el apodo de “Lucho”.

Frustrado el casamiento, la joven mujer con su hija, volvió a su país de origen.

La historia podría concluir aquí, pero la verdad es que recién comienza.

Del ocaso a la gloria

Lo cierto es que a la joven rubia, talentosa por cierto en rubros como la música y la fotografía, le esperaba una Linda vida.

Desarrollando una actividad profesional conoció a uno de los músicos de mayor proyección internacional. Se enamoraron, se casaron y su esposo reconoció y le dio su apellido a la hija nacida en las pampas tresarroyenses.

Bajo ese famoso apellido, la niña se forjaría una fama internacional en el mundo de la moda.

Su madre, la frustrada esposa de Herrado junior, moriría bastante joven.

Debe tenerse en cuenta que eran tiempos en que la música experimentaba una verdadera revolución mundial con la aparición de Los Beatles, entre otros autores e intérpretes.

La historia podría concluir aquí. Pero no. Falta aún.

La tragedia

Son varios los testimonios que me contaron la historia. Uno de ellos corresponde a quien me dijo fue amigo íntimo de Herrado junior, es decir el presunto padre de aquella niña mencionada.

Lo cierto—me cuentan—es que este terminó suicidándose al arrojarse desde un octavo piso de un edificio de la Capital Federal.

Añaden que la trágica decisión pudo deberse por dos eventuales motivos. Por estar muy enamorado y no poder casarse por una actitud discriminatoria de su madre, o por haberse enterado que realmente no era el padre de la criatura.

Los que dicen saber, se inclinan por esta última posibilidad.

Para cerrar este relato, no avalado por una documentación que sigo buscando, la gran pregunta que surge: ¿la hoy mujer exitosa en el mundo de la moda, conocerá la historia?

Otra versión

¿Creían que el cuento había concluido? Pues no.

Pasa que la misma historia, contada por otras personas, indica que el suicida no era Herrado, sino alguien muy conocido en la localidad de marras y con doble apellido.

Dicen sí que tenía vinculación familiar con el grupo Herrado y además afirman que se suicidó de un balazo. Aparentemente habría utilizado una pistola Ballester Molina.

Ahora se cierra el relato efectivamente. Los lectores sacarán sus propias conclusiones de algo que al parecer ocurrió pero que al parecer no ha dejado rastros fehacientes como no sea la tradición oral.

