Una mano para Nahuel: se dedica a cortar pasto y a punta de cuchillo le robaron su celular

22 enero, 2021 Leido: 1141

Nahuel, un querido ex alumno de la Escuela 501, se dedica a cortar pasto y a lavar autos de vecinos de Tres Arroyos. El sábado a la noche escuchaba música con su teléfono celular y un parlante en la Plaza del Arbol, y tres jóvenes armados con un cuchillo lo sorprendieron y le robaron ambos elementos. Así, perdió su única manera de conexión con los clientes.

Al parecer dio aviso a la Policía, pero hasta el momento no ha tenido novedades. “Era de noche, yo estaba solo y no había gente alrededor, porque si no, hubiera pegado un grito y me ayudaban. Eran tres, yo me quise defender pero me tiraron al piso y me pegaron una piña”, contó a LU 24.

Nahuel necesita un teléfono para trabajar. Para quien pueda darle una mano, su domicilio es La Rioja 1065 y el número celular de su primo es 2983619846.

