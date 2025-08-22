Una marplatense participará en el Mundial de levantamiento de pesas

22 agosto, 2025

Una marplatense participará en el Mundial de levantamiento de pesas

Estefanía Etchevés Miciolino habló con FM Ilusiones en referencia a su vida deportiva, estadía en Roma y participación en el próximo Mundial a disputarse en Las Vegas.

Estefanía dijo “vivo en Italia desde el 2002 y a Roma llegue en el 2007, actualmente me estoy preparando para participar del WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS 2025 en Las Vegas desde el 4 al 13 de septiembre”.
“Hago esta disciplina hace 4 años, acompañada de un profesor sabiendo lo difícil y riesgosa que es el levantamiento de pesas”, afirmó y recordó “hice gimnasia desde los 6 años, aunque ni bien llegué al país tuve que parar y empezar de nuevo más grande, pero ahora combino ambos deportes”.
“Esta idea me llevó a competir a diario y empezar a anotarme en diferentes campeonatos a principios de mayo participe en un torneo europeo y obtuve la medalla de oro, competí en un provincial clasificando al mundial a disputarse en unos días”, aseguró.
“Voy a concursar en el Ander de 40 con 48 kilos aumentando el peso en cada ronda, daremos todo para mejorar y llegar bien preparada a la competencia”, mencionó.
“Además, estamos haciendo una campaña aconsejado por un compañero de trabajo para empezar a colectar fondos con una respuesta excelente de todos y desde Argentina en cada sector del país siendo un momento increíble”, aseguró.
Sobre la alimentación contó “debemos mantenernos y acomodarnos para subirnos a la balanza combinando los carbohidratos, grasas y proteínas necesarios con el propósito de mantener mi energía, acompañada por mi entrenador y nutricionista además de mi familia”.

