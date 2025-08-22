Una marplatense participará en el Mundial de levantamiento de pesas
Estefanía Etchevés Miciolino habló con FM Ilusiones en referencia a su vida deportiva, estadía en Roma y participación en el próximo Mundial a disputarse en Las Vegas.
Estefanía dijo “vivo en Italia desde el 2002 y a Roma llegue en el 2007, actualmente me estoy preparando para participar del WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS 2025 en Las Vegas desde el 4 al 13 de septiembre”.
“Hago esta disciplina hace 4 años, acompañada de un profesor sabiendo lo difícil y riesgosa que es el levantamiento de pesas”, afirmó y recordó “hice gimnasia desde los 6 años, aunque ni bien llegué al país tuve que parar y empezar de nuevo más grande, pero ahora combino ambos deportes”.
“Esta idea me llevó a competir a diario y empezar a anotarme en diferentes campeonatos a principios de mayo participe en un torneo europeo y obtuve la medalla de oro, competí en un provincial clasificando al mundial a disputarse en unos días”, aseguró.
“Voy a concursar en el Ander de 40 con 48 kilos aumentando el peso en cada ronda, daremos todo para mejorar y llegar bien preparada a la competencia”, mencionó.
“Además, estamos haciendo una campaña aconsejado por un compañero de trabajo para empezar a colectar fondos con una respuesta excelente de todos y desde Argentina en cada sector del país siendo un momento increíble”, aseguró.
Sobre la alimentación contó “debemos mantenernos y acomodarnos para subirnos a la balanza combinando los carbohidratos, grasas y proteínas necesarios con el propósito de mantener mi energía, acompañada por mi entrenador y nutricionista además de mi familia”.