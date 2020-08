Una médica contagiada de Covid-19 en Olavarría donó plasma en Bahía Blanca

La doctora Clarisa Laprida, profesional de la salud radicada en Azul pero con funciones en Olavarría, fue la primera en contagiarse allí de coronavirus en un hospital de esa ciudad. Hoy ya recuperada compartió con LU 24 la experiencia de cómo fue haberse convertido en una donante más de plasma.

“Me contagié trabajando en un consultorio. Fue el 4 de junio. La enfermedad fue leve, mi familia por suerte no se contagió, pero me duraron bastantes días los síntomas y me dieron el alta 40 días después”, dijo.

Indicó que donó plasma en el Hospital Penna de Bahía Blanca. “Acá te citan en el sector de hemoterapia del Hospital Pintos, te sacan sangre como siempre se hace y una parte se envía a tres hospitales de referencia. En este caso a mí me tocé Bahía Blanca y una vez que tenés la titulación de anticuerpos y turno, si tenés determinada cantidad de anticuerpos en sangre calificas como donante y vas”, detalló.

Los motivos que la llevaron a tomar la decisión de ser donantes de plasma fueron algunos compañeros y amigas que fallecieron por el virus. “Me parecía que no podía no colaborar con esto y se ha visto que los enfermos cuando reciben la primera dosis mejoran mucho y me pareció que lo debía hacer”.

Explicó que “te sacan sangre, la filtran, separan lo que necesitan y te la devuelven. No tienen efecto adverso. Te dan turno y el procedimiento tarda una hora. Con una bolsita ayudas a tres pacientes”.

Indicó que en la actualidad en Azul “hubo varios contagios de gente esencial y estamos volviendo a fase 4 ampliada, pero acá por ahora está controlada la situación”.

