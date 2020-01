Una nena de 4 años está internada por Síndrome Urémico Hemolítico en Bahía

Una nena de 4 años que se encuentra internada en el área de Pediatría del Hospital Penna, se convirtió en el primer caso de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) del año en Bahía Blanca.

La pequeña, oriunda de la localidad rionegrina de Valcheta, ingresó ayer a policlínico regional y se encuentra estable.



Trascendió que a partir de algunos síntomas los médicos sospechaban que la nena podría estar sufriendo SUH, lo que luego fue confirmado a partir de una serie de análisis que le realizaron. También señalaron que se desconoce la forma en que contrajo la enfermedad, según publicó La Nueva al citar una información enviada desde APRESUH.

Cabe recordar que el SUH se produce luego de una infección gastrointestinal con la bacteria escherichia coli. Además de daños permanentes en los riñones, que implican el tratamiento con diálisis y el cuidado de por vida en la alimentación, también puede ser mortal.

La fuente de contagio principal es la carne vacuna previamente contaminada e insuficientemente cocida, la leche no pasteurizada, los productos lácteos frescos manufacturados con leche no pasteurizada y el agua contaminada. También puede transmitirse de persona a persona.

Para prevenir

Se aconseja extremar los cuidados en los siguientes aspectos:

* Higiene personal.

* Lavado cuidadoso de frutas y verduras.

* Evitar la contaminación cruzada crudo-cocido en la elaboración de las comidas.

* Cocción de los alimentos a temperaturas que aseguren la destrucción de la bacteria.

* Aplicación de controles en los puntos críticos de elaboración de alimentos.

* Higiene durante el faenamiento del ganado.

* Evitar el hacinamiento en comunidades cerradas.

* No concurrencia a comunidades cerradas de personas con diagnóstico bacteriológico positivo.

* Evitar el uso de antimicrobianos y antidiarreicos, considerados factores de riesgo en la evolución de diarrea a SUH.

Además, se indicó que las personas pueden contraer esta bacteria de alimentos contaminados, como la carne picada de vacas y aves sin cocción completa –hamburguesas, salames y arrollados de carne–, leche y productos lácteos sin pasteurizar, aguas contaminadas, lechugas, repollos y otros vegetales que se consuman crudos.

También se puede producir el contagio de persona a persona por prácticas higiénicas inadecuadas y otra vía de riesgo es a través de las aguas de recreación.

