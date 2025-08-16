Una noche para el recuerdo: Fernando de Madariaga canta en Tres Arroyos (audio)

16 agosto, 2025 0

Este sábado, Colegiales será escenario de un espectáculo musical que promete emocionar y despertar memorias. Llega a Tres Arroyos Fernando de Madariaga, referente del romanticismo.

Organizado por RyD Producciones, el show comenzará a las 21 horas y contará además con la participación especial de Julio César Scarabotti y Karina Valle.

“Hace mucho que no voy, estuve muchas veces en la Corvina Negra de Claromecó”, expresó en diálogo con LU 24 al tiempo que repasó su extensa y fructífera trayectoria e invitó a la gente de toda la zona al recital.

Fernando de Madariaga es una figura clave de la música melódica argentina, cuya voz ha acompañado historias de amor, desamor y esperanza a lo largo de generaciones.

Sin dudas, será una noche para el recuerdo, con una voz que marcó una época, en un show pensado para que disfruten los seguidores de siempre y quienes descubren el poder emocional de sus canciones.

