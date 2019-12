Una nueva manera de enseñar: La Escuela N° 48 realizó Jornada sobre la Guerra de Malvinas

En el marco de una Jornada sobre la Guerra de Malvinas que se desarrolló esta mañana en la Escuela 48 “América Latina” del Barrio Benito Machado, docente y escritora Soledad Ferretti y el Licenciado en Historia, Diplomado en Geopolítica y Defensa Latinoamericanas por la Universidad de Buenos Aires, Prof. Sebastián Ciccone, destacaron a LU 24 el trabajo concretado junto a los alumnos de 6° grado a lo largo de dos años, en los que han obtenido importantes reconocimientos.

“Es el broche de oro después de tanto trabajo juntos a través de internet y conocernos y cerrar con los chicos estos dos años trabajo intenso y fructífero, es algo maravilloso. La idea es continuarlo con otros alumnos, porque este grupo egresa. En lo profesional fueron dos años de aprendizaje y motivados por la repercusión que ha tenido. Esta es una nueva manera de mostrar que se puede enseñar desde otro lugar. Abrir las aulas a los intereses de los chicos, desde lo que ellos tienen interés, motivándolos”, dijo Ferretti a nuestra emisora.

Por su parte, Sebastián Ciccone, quien estuvo presente en el establecimiento con motivo de la jornada, recordó: “un día se contactó Soledad conmigo. No nos conocíamos y vimos posibilidad de trabajo. El tema Malvinas atraviesa la historia argentina y nos atraviesa también a nivel identitario. La propuesta de trabajar a nivel primario me pareció importante y significativo, para abordar temas centrales desde la primaria”.

Destacó que “más allá de los resultados, uno mira el proceso y tanto tiempo llevando adelante un proyecto con chicos que están muy motivados, algo que continuará, es innovador; y en muy pocas escuelas del país están trabajando así y cuando surgió la posibilidad no se dudó. Ahora voy a conocerlos personalmente. Antes teníamos clases por la web y pensé en que era necesario conocernos personalmente en el final del año. Es importante que se trabaje el tema en todos los ámbitos educativos. Es una necesidad”.

