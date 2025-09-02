Una nueva médica de familia se suma al equipo del CAPS de Ranchos

2 septiembre, 2025 54

Este lunes, se sumó una nueva profesional al Centro de Atención de Ranchos con el objetivo de seguir fortaleciendo la atención primaria en nuestra comunidad, destacando la importancia de una segunda médica generalista en el CAPS, es por eso por lo que se incorpora a la Dra. Agostina Risso, médica de familia formada en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La Dra. Mercedes Moreno, Secretaria de Salud, destacó la formación en investigación de la Dra. Risso, asi como su especialidad en medicina familiar, ya que permite abordar de manera integral la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de cada paciente en su contexto familiar y comunitario.

La Dra. Agostina Risso se desempeñará como médica generalista, brindando atención en Ranchos y también en el CAPS 25 de Mayo, acompañando a las vecinas y vecinos en el cuidado integral de su salud.

Horarios de atención:

Ranchos:

Lunes de 12hs a 15hs

Miércoles de 12hs a 15hs

Jueves de 9hs a 12hs

25 de Mayo:

Martes de 12hs a 15hs

Volver