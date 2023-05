Una obra premiada de Federico Blanco, en la sede local del Colegio de Escribanos

7 mayo, 2023

El Dr. Federico Blanco habló este domingo con LU 24 para difundir que una obra suya, premiada con una mención en un concurso organizado por la sede central del Colegio de Escribanos de la Provincia, en el año 2019, quedó instalada en la sala de conferencias de la delegación Tres Arroyos de la entidad mencionada.

“La temática era reflejar algo que nos vinculara con la ciudad, y elegí en su momento la máquina que se encontraba en el galpón ubicado en la Avenida Ituzaingó, abandonada, de la cual había sacado una fotografía anteriormente. Hice un trabajo en óleo con espátula, y lo envié”.

Al poco tiempo me notificaron que había sido premiada la obra con una mención, y que la misma quedaría en la delegación local. Me invitaron a la premiación, pero como estábamos en pandemia, eso fue en el mes de octubre del 2020, no pude asistir; luego me enfermé con el COVID, pero el cuadro llegó a Tres Arroyos, y lo colgaron donde está ahora, pero recién en abril de este año pudimos cumplir con el acto formal, junto a la actual Comisión Directiva”.

Es una satisfacción particular ya que este año cumplo 30 años en mi profesión de médico, y me gusta vincular en paralelo lo artístico”, dijo finalmente.

