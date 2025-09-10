Una ONG cordobesa construye rampas para mejorar la accesibilidad (videos)

10 septiembre, 2025 0

En Córdoba, la ONG Derechos Sobre Ruedas emprendió un proyecto innovador: la construcción de rampas en veredas para mejorar la accesibilidad urbana. Lo novedoso es que quienes realizan este trabajo son los propios integrantes de la organización, en su mayoría personas que se movilizan en sillas de ruedas. Para ello, FM Ilusiones conversó con Carlos Figueroa, tesorero de la entidad.

La ONG funciona desde hace más de diez años: “En un principio luchamos por tener colectivos accesibles, con pisos bajos o rampas hidráulicas. Eso lo conseguimos y ahora decidimos avanzar con la construcción de rampas, porque muchas estaban mal hechas o directamente no existían”.

La primera rampa fue construida en el barrio donde residen cuatro de los integrantes. Según Figueroa, la iniciativa surgió como respuesta a la falta de obras y al peligro de circular por la calle debido al tránsito creciente.

“Queremos que esto también sea una salida laboral para nosotros, porque conseguir trabajo con discapacidad es muy difícil. Soñamos con que nos contraten vecinos, empresas o incluso el municipio”.

El trabajo fue posible gracias al aporte de materiales de vecinos y al esfuerzo colectivo del grupo. “Nos daba miedo encarar el cordón, pero el resultado final fue emocionante. Todavía no lo podemos creer”, expresó Figueroa.

Actualmente, Derechos Sobre Ruedas está integrada por unas 15 personas y recibe colaboración de estudiantes universitarios. Tras la difusión del primer video, recibieron el llamado de la Dirección de Discapacidad de Córdoba para avanzar en un proyecto conjunto.

La ONG lanzó una campaña solidaria para reunir fondos y continuar con la construcción de rampas en distintos barrios. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de sus redes sociales, Instagram: @derechossobreruedas, o mediante aportes al alias DerechosSobreRuedas.

“Este trabajo puede replicarse en todo el país y ser una herramienta de inclusión real”, cerró Figueroa.

Volver